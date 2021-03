Powiększa się obsada nowego serialu Marvela "Secret Invasion"

Gwiazda filmu "Pewnej nocy w Miami..." Kingsley Ben-Adir dołączył do Samuela L. Jacksona i Bena Mendelsohna w obsadzie serialu Marvela i platformy streamingowej Disney+ "Secret Invasion". Nie wiadomo, w jaką dokładnie postać się wcieli, jednak według źródeł, na jakie powołuje się portal "Variety", Ben-Adir zagra głównego złoczyńcę.

Kingsley Ben-Adir ma zagrać złoczyńcę w "Secret Invasion" /Tim P. Whitby /Getty Images

Samuel L. Jackson powtórzy w serialu "Secret Invasion" rolę Nicka Fury'ego, natomiast Ben Mendelsohn ponownie wcieli się w postać Talosa. Role te grali już wcześniej w filmach Kinowego Uniwersum Marvela. Po raz pierwszy obie postaci spotkały się w filmie "Kapitan Marvel". Fury to szef agencji T.A.R.C.Z.A., z kolei Talos należy do rasy zmiennokształtnych Skrullów. I to właśnie jeden z odłamów tej rasy będzie odpowiedzialny za tytułową sekretną inwazję.



"Secret Invasion" to tytuł popularnej serii komiksowej wydawnictwa Marvel Comics, w której okazuje się, że uniwersum Marvela od lat było infiltrowane właśnie przez Skrullów. Niektórzy z superbohaterów okazują się kosmitami, a Avengersi muszą radzić sobie z inwazją, która w tajemnicy rozpoczęła się kilka dekad wcześniej. Nie wiadomo, jak bardzo wierny komiksowi będzie serial platformy Disney+.

Pierwsze informacje o produkcji serialu "Secret Invasion" pojawiły się we wrześniu ubiegłego roku. W grudniu zostały one potwierdzone w trakcie tzw. dnia inwestora. "Secret Invasion" był jednym z kilku ogłoszonych wtedy nowych projektów Marvela i Disneya. Obok niego były jeszcze m.in. takie produkcje jak "Ironheart" z Dominique Thorne, "Armor Wars" z Donem Cheadlem czy specjalny odcinek świąteczny "Strażników Galaktyki".

Scenariusz "Secret Invasion" pisze Kyle Bradstreet, scenarzysta i producent serialu "Mr. Robot", który przyniósł popularność grającemu tam w roli głównej Ramiemu Malekowi.