Powiększa się gwiazdorska obsada debiutu znanego komika

Palmer debiutowała w wieku 11 lat w drugiej części serii "Barbershop". Później występowała w serialach telewizyjnych, między innymi "Scream Queens" i "Krzyku". Przełomem w jej filmowej karierze okazał się występ w horrorze "Nie!" Jordana Peele'a.

"Good Fortune" będzie dla niej pierwszą rolą w produkcji pełnometrażowej do tego czasu. Aktorka poinformowała o angażu na swoim profilu na Instagramie, gdzie opublikowała zdjęcie z Ansarim i Reevesem. "Świetnie się bawię z tymi facetami na planie naszego nowego filmu 'Good Fortune'. Kręciliśmy dziś scenę na basenie, która nieoficjalnie zmieniła się w prawdziwą imprezę nad wodą [...]. Podczas pracy z Azizem zawsze dzieje się coś spontanicznego" - napisała Palmer.

Aziz Ansari: Wyczekiwany debiut fabularny

Fabuła filmu jest trzymana w tajemnicy. Dla Ansariego będzie to debiut pełnometrażowy. Wcześniej pracował on nad filmem "Being Mortal". Jednak w 2022 roku produkcja została wstrzymana po zażaleniach dotyczących zachowania Billa Murraya na planie.

Komik zyskał rozpoznawalność dzięki sitcomowi "Parks and Recreation". Za swój autorski serial "Specjalista od niczego" dla Netflixa otrzymał Złoty Glob za występ w serialu komediowym oraz dwie nagrody Emmy za scenariusz.

"Praca z Keke to sama przyjemność" - oznajmił Ansari w specjalnym oświadczeniu. "Jestem bardzo szczęśliwy, że dołączyła do naszej obsady". Zdjęcia do "Good Fortune" trwają obecnie w Los Angeles. Film powstaje dla wytwórni Lionsgate.