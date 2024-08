"Obcy: Romulus": Nowy film z kultowego uniwersum "Obcego"

" Obcy: Romulus " to najnowsza odsłona kultowej serii science fiction, która przyciągnęła rzesze widzów na całym świecie. Film obecnie króluje na ekranach kin. Tytułowy "Romulus" jest stacją badawczą korporacji Weyland-Yutani, którą doskonale znają fani cyklu "Obcy". Jej wrak dryfuje w przestrzeni kosmicznej i zwraca uwagę grupy zajmującej się grabieżą opuszczonych baz. Członkowie nie wiedzą, że wewnątrz stacji czai się śmiertelne niebezpieczeństwo.

Akcja filmu rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w "Ósmym pasażerze Nostromo" i "Decydującym starciu". W rolach głównych wystąpili Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn i Aileen Wu.

"Obcy: Romulus": Potwór z końcówki to nie CGI. Zagrał go rumuński koszykarz [spoilery]

Uwaga na spoilery!

W końcówce filmu jedna z bohaterek, będąca w ciąży Kay (Isabela Merced), po wstrzyknięciu sobie substancji Compound Z-01, rodzi hybrydę człowieka i ksenomorfa określaną jako The Offspring (potomstwo). Moment ten jest określany przez widzów jako jeden z najbardziej przerażających z całej serii.

Chociaż wydawać się może, że wspomniany potwór to wynik tylko i wyłącznie efektów specjalnych, okazuje się, że zagrał go prawdziwy aktor, a konkretnie... były koszykarz. Liczący 231 cm Rumun Robert Bobroczky wcielił się w tę postać i na stałe zapisał się w pamięci widowni. Imponujący wzrost sportowca to efekt mieszanki genów - jego ojciec liczy 200 cm, a matka ponad 180 cm.

