"Potężne Kaczory": Będzie serial Disneya

Po raz pierwszy gracze tej drużyny wyjechali na lód w sportowej komedii z 1992 roku zatytułowanej "Potężne Kaczory". Film z Emilio Estevezem w roli głównej okazał się hitem - zarobił w kinach 50 milionów dolarów, a kolejne 54 miliony na rynku VHS. W kolejnych latach powstały dwie kontynuacje filmu i serial animowany. Teraz studio Disneya wraca do tej historii.

Emilio Estevez jako trener drużyny hokeistów w filmie "Potężne Kaczory" (1992) /materiały prasowe

Studio Disneya przypomni bohaterów filmu w nowym serialu, będącym kontynuacją znanej historii. Właśnie zadebiutował zwiastun serialu zatytułowanego "The Mighty Ducks: Game Changers".

"Potężne Kaczory" z 1992 roku opowiadały historię Gordona Bombaya (w tej roli Emilio Estevez), odnoszącego sukcesy prawnika, który za jazdę po pijanemu zostaje skazany na 500 godzin prac społecznych.



Bombay, który w młodości był utalentowanym hokeistą, zostaje trenerem miejscowej drużyny juniorów. Okazuje się, że tworzą ją dzieci bez umiejętności, doświadczenia, a nawet sprzętu. Przed Bombayem trudna droga do stworzenia zwycięskiej drużyny.



Trzydzieści lat później ideały stojące za drużyną Potężnych Kaczorów zostają zepchnięte na margines. We współczesnym świecie liczy się tylko zwycięstwo i w drużynie nie ma miejsca dla nieudaczników takich, jak bohaterowie oryginalnego filmu.

Mama jednego z chłopców, który jest zawiedziony takim stanem rzeczy i który nie ma co marzyć o dołączeniu do ukochanej drużyny, postanawia założyć własną drużynę. Jej zdaniem sport ma dawać przyjemność i każdy powinien dostać szansę, by znaleźć się w zespole. Kto lepiej to zrozumie niż Gordon Bombay?

W serialu "The Mighty Ducks: Game Changers" w rolę Bombaya ponownie wcieli się Emilio Estevez. Teraz jest właścicielem lodowiska i nie ma zamiaru znów zajmować się trenowaniem młodzieży. Zapewne zmieni zdanie, ale o tym widzowie będą mogli się przekonać dopiero 26 marca, kiedy serial zadebiutuje na platformie streamingowej Disney+. Czy uda mu się powtórzyć sukces innego kontynuacji innego sportowego filmu sprzed lat, czyli serialu "Cobra Kai", będącego sequelem "Karate Kida"?

Twórcą nowego serialu jest autor oryginalnych "Potężnych Kaczorów", Steven Brill. W rolach głównych, obok Emilio Esteveza, wystąpili w nim Lauren Graham i Brady Noon.

