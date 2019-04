"Poszukiwanie zacznie się 20 września". Stallone o nowym "Rambo"

"Gdzie ona jest? Poszukiwanie zacznie się 20 września" - napisał na swoim Instagramie Sylvester Stallone, który podobnie jak fani Rambo nie może doczekać się premiery nowego filmu. Jak ujawnia aktor, film jest już w trakcie montażu.

Sylvester Stallone ponownie wcieli się w Johna Rambo AFP

"Ona" to Gabrielle, którą gra Yvette Monreal. John Rambo będzie musiał wybrać się do Meksyku, by odzyskać z rąk handlarzy narkotyków córkę przyjaciela, którą się zaopiekował i z którą mocno się zżył.



Reklama

Opisy, który zamieszcza Sylvester Stallone na portalach społecznościowych i określenia w stylu "bitwa, porwanie, cisza przed burzą" sugerują mnóstwo akcji i niemałe emocje.

Światowa premiera filmu "Rambo V: Last Blood" ("Rambo. Ostatnia krew") odbędzie się 20 września 2019.

Na fotelu reżysera zasiada Adrian Grunberg, który pracował na planie popularnych seriali "Narcos" i "Narcos: Meksyk".



Katarzyna Sobiechowska-Szuchta