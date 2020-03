Postacie wycięte z "Gwiezdnych wojen" w serialu "Cassian Andor"

"Cassian Andor" będzie jednym z seriali z uniwersum "Gwiezdnych wojen", jakie pojawią się na platformie streamingowej Disney+. Główną rolę zagra w nim Diego Luna, który wcieli się w postać, którą kreował w filmie "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie". Prace nad serialem zostały opóźnione z powodu zmian w scenariuszu. A już teraz specjalista od efektów wizualnych zdradził, że w "Cassian Andor" pojawią się postaci, którym nie udało się "przebić" do finalnych wersji poprzednich filmów sagi.

Diego Luna znów zagra Cassiana Andora /Album Online / East News

"Wiele z postaci, które stworzyliśmy do poprzednich filmów, nie załapało się do ostatecznej wersji, bo tak to już jest. Albo mignęły przez ułamek sekundy. Otrzymaliśmy więc wspaniałą możliwość dania im drugiej szansy. Tym samym niektóre z tych postaci pojawią się w tej nowej historii" - powiedział pracujący przy serialu specjalista od efektów wizualnych Neal Scanlan w rozmowie z portalem "MovieWeb".



"Nie czuję, żeby praca nad serialem różniła się od tej nad filmem. Na pewno nie czuję, że musimy zgadzać się na jakieś kompromisy. Wszystkie działy mają te same warunki, by stworzyć to, co tylko są w stanie" - dodał. Jednocześnie obiecał, że nowy serial będzie "wspaniały".



W zeszłym miesiącu do Stephen Schiffa i Jareda Busha, którzy są scenarzystami "Cassian Andor", dołączył scenarzysta "Łotra 1" - Tony Gilroy. Pomoże on w tworzeniu serialu, którego zdjęcia rozpoczną się nie wcześniej niż w lipcu tego roku.

Wideo "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie" [trailer 3]

Reklama

"Cassian Andor" to jeden z kilku seriali Disneya+ z uniwersum "Gwiezdnych wojen", które w przyszłości pojawią się na tej platformie. Inną produkcją, która czeka na premierę, będzie serial "Obi-Wan" z Ewanem McGregorem. Pod koniec tego roku powinien też pojawić się tam drugi sezon "The Mandalorian". Start platformy Disney+ w Polsce spodziewany jest dopiero na przyszły rok.