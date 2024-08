W tym roku na uczestników Festiwalu LAF czeka aż 18 sekcji, które obejmują projekcje aż 132 filmów oraz wydarzenia, które przybliżą gościom piękno Zwierzyńca i roztoczańskich lasów. Filmem otwarcia była "Simona Kossak" w reżyserii Adriana Panka, który w Gdyni powalczy o Złote Lwy na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Uczestników i uczestniczki przywitała dyrektorka festiwalu Dagmara Molga:

"Festiwal filmowy to taki specyficzny twór, który nie istnieje bez publiczności, dlatego bardzo szczególnie chciałam powitać właśnie Was — naszą bardzo wierną publiczność. To dzięki Wam ten festiwal ma taką atmosferę, to dzięki tej atmosferze wyróżnia się na tle innych festiwali w Polsce."

A jakie atrakcje czekają na gości festiwalu w piątek, 9 sierpnia?

Opis 1. dnia na Letniej Akademii Filmowej

Dla fanów aktywności fizycznej na świeżym powietrzu zorganizowano "Jogę na powietrzu", a pierwsze pokazy filmów czekały na widzów już od godziny 9 w sekcji dla najmłodszych - bo i o nich nie mogli zapomnieć organizatorzy - "Król Laf" zadedykowana jest dla młodych fanów kina. Zaoferowano im m.in. takie produkcje jak "Wielkie marzenia" i "Gwiazdy zawsze świecą dla nas".



Projekcje dla starszych widzów rozmieszczone w trzech kinach: Skarb, Salto i Jowita, a sekcja Kino Letnie odbywa się na Dziedzińcu Browaru Zwierzyniec. Widzowie oczami kamery będą mogli docenić piękno polskiego Roztocza w sekcji "Lubelskie", ale też poznać hity światowego kina w sekcji "Panorama", pochylić się na produkcjami krótkometrażowymi czy poznać odpowiedź na pytanie: przed jakimi wyzwaniami stają kobiety we współczesnym kinie w sekcji "Widzialne kobiety filmu".

Jednak najważniejszym elementem są spotkania! W piątkowy wieczór widzowie będą mieli okazję do spotkania z gwiazdami i reżyserem filmu "Wróbel" , którego projekcja również będzie atrakcją tego wieczoru. Produkcja prezentowana jest w sekcji "Panorama", która nie tylko zabiera widzów przeróżne zakątki świata, ale też prezentuje laureatów najważniejszych festiwali filmowych oraz oferuje przedpremierowe pokazy.

O sekretach montażu filmowego opowiedziała Laura Pawela. Artystka wizualna, rzeźbiarka i montażystka filmowa. Razem z Kubą Mikurdą i Marcinem Lenarczykiem zrealizowała film "Solaris Mon Amour", który pokazano w Kinie Skarb.



Na wieczór zaplanowano także pokaz czarno-białego filmu niemego z 1936 roku z muzyką odgrywaną na żywo. Produkcja nosi tytuł "BIały ślad".



Ogromną zaletą LAF jest bliskość natury, na każdym kroku natykamy się na lasy, łaki, stawy, a absolutnie największe wrażenie robi słynny kościół na wodzie. Uczestnicy festiwalu z całą mocą czują urok tej niby niepozornej miejscowości, która kryje w sobie wiele sekretów, czekające na odkrycie przez kinomaniaków przechodzących od kina do kina.

A co o początku festiwalu myślą goście? Już pierwszego dnia mieliśmy okazję zapytać o to Adriana Panka, reżysera filmu otwarcia "Simona Kossak" .

“Jestem tutaj pierwszy raz i podoba mi się, że Zwierzyniec jest położony w lasach, są stawy i parki. Podoba mi się też atmosfera tego festiwalu - pewna kameralność, ale też dzięki temu jest mniejszy dystans między widzami a twórcami".

Kolejne dni zapowiadają się równie ekscytująco i będą przepełnione wieloma ciekawymi przeżyciami filmowymi i spotkaniami!