"Byłam wypalona. Miałam dwójkę dzieci. Robin Williams zmarł. To wszystko niespodziewanie mnie uderzyło" - Sarah Michelle Gellar zdradziła w rozmowie z "Independent" aktorka. Bardziej niż na kolejnych rolach zależało jej na tym, aby poświęcić się rodzinie i być pełnoetatową matką. W rozmowie z "The Guardian" gwiazda "Lekcji uwodzenia" dodała, że śmierć kolegi z planu uświadomiła jej, że czas upływa nieubłaganie i nie chce tracić ani chwili więcej. "Gdy Robin umarł, to było dla mnie jak reset. Dostrzegłam, że czas tak szybko ucieka, a mnie wszystko omija" - dodała.

Sarah Michelle Gellar wraca na ekran po 10-letniej przerwie

Omawiając swoją 10-letnią przerwę Gellar przyznała, że to było ogromne ryzyko, wiedziała bowiem, że po powrocie może już nie doczekać się nowych propozycji. "Twoja praca nie musi zawsze na ciebie czekać, możesz zostać pokonana przez kogoś innego, zmieniają się interesy" - wyjaśniła, zaznaczyła jednak, że niezależnie od ryzyka ta decyzja była nieunikniona, bowiem od lat znajdowała się w zawodowym zawieszeniu.

"Kiedy jesteś po 30. roku życia , a mimo to wciąż wyglądasz tak młodo, jak ja, nie dostajesz poważnych ról żony, matki. Nie wyglądasz wystarczająco dorośle, jednocześnie jesteś za stara na role młodszych bohaterek" - obrazowo opisała aktorski impas.

O powrocie Gellar na mały ekran zdecydowała pandemia COVID-19. "Na początku nie wiedziałam, czy tęsknię za aktorstwem. Ale podczas pandemii poczułam to pragnienie" - wspomniała w wywiadzie aktorka. Ze spełnieniem marzenia o powrocie na ekran nie musiała zwlekać długo. Wkrótce pojawiła się propozycja udziału w produkcji Paramount "Wolf Pack", której jest producentem wykonawczym.