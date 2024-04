Popularna aktorka "nie jest ładna i nie umie grać"?. Stanowcza odpowiedź gwiazdy

Baum spotkała się z publicznością podczas specjalnego pokazu "Nierozłącznych" Davida Cronenberga, których była producentką. Rozmowę prowadziła Janet Maslin, krytyczka z "The New York Times". Baum postanowiła nagle podzielić się ze zgromadzonymi swoimi wątpliwościami co do kariery gwiazdy "Euforii".

"Jest taka aktorka, którą wszyscy teraz kochają: Sydney Sweeney. Nie rozumiem jej [fenomenu]. Chciałam zobaczyć jeden z jej filmów podczas podróży samolotem. Chciałam się dowiedzieć, kim ona jest i dlaczego wszyscy o niej mówią. Zobaczyłam ten nieoglądalny film ['Tylko nie ty'] - przepraszam osoby, którym się podobał... Komedia romantyczna o ludziach, którzy się nienawidzą" - mówiła producentka.

Sydney Sweeney: "Dlaczego jest popularna? Nikt nie potrafił odpowiedzieć"

Baum wyznała, że poruszyła temat aktorki ze swoimi studentami podczas zajęć na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. "Powiedziałam im: Wytłumaczcie mi to. Nie jest ładna, nie potrafi grać. Dlaczego jest taka popularna? Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. Wtedy pojawiło się pytanie: czy gdybym mogła wyprodukować film, bo ona dostałaby w nim angaż, czy zrobiłabym to? To trudne pytanie, bo wszyscy chcemy, żeby nasze filmy zostały zrealizowane, a kto odwraca się plecami do zielonego światła? Nikt, kogo znam" - kontynuowała. Jej słowa przytoczył tabloid "Daily Mail".

Do krytyki Baum odniosły się osoby reprezentujące Sweeney. "Jakie to smutne, że kobieta na ważnym stanowisku, która mogłaby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, wolała zamiast tego zaatakować inną kobietę. Jeśli właśnie tego nauczyła się podczas dekad w przemyśle filmowym i uważa, że warto przekazać to swoim studentom, jest to powód do wstydu. Niesprawiedliwe dyskredytowanie innej producentki mówi przede wszystkim o charakterze pani Baum" - czytamy w oświadczeniu, które zostało opublikowane w serwisie "Variety".

Jak podaje portal TMZ, Baum "żałuje swoich słów" i "wolałaby nigdy nie dzielić się z nikim komentarzami [na temat Sweeney]".

Sydney Sweeney: Młoda aktorka podbija Hollywood

Kariera 26-letniej Sweeney nabrała w ostatnim czasie tempa. Przełomem był dla niej występ w serialu "Euforia" za który otrzymała nominację do nagrody Emmy. W ciągu ostatniego roku do kin weszły aż trzy filmy z jej udziałem — thriller "Reality", komedia romantyczna "Tylko nie ty" oraz komiksowy niewypał "Madame Web". Na premierę czeka niezależny horror "Niepokalana". W polskich kinach zadebiutuje on 12 maja 2024 roku.