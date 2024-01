Ponownie zagrał u uznanego reżysera. Jest zwiastun!

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W sieci zadebiutował zwiastun "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare", nowego filmu Guya Ritchie'ego. Opowie on o tajnym brytyjskim oddziale, który w czasie II wojny światowej wykonywał najbardziej niebezpieczne misje.

Zdjęcie Henry Cavill / Theo Wargo / Staff / Getty Images