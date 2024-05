"Checkmate": Co wiemy o filmie?

Jak informuje portal The Hollywood Reporter, studio A24 pokonało konkurencję i nabyło prawa do ekranizacji nadchodzącej książki autorstwa Bena Mezricha zatytułowanej "Checkmate" ("Szach mat"). Mezrich to autor, którego książki były już adaptowane na ekran przy okazji filmów "The Social Network" oraz "Inwestorzy amatorzy".

Prawdziwa historia, która zostanie opowiedziana na ekranie, rozegrała się w 2022 roku przy okazji meczu szachowego mistrza świata Hansa Niemanna z Magnusem Carlsenem. Po zwycięstwie Niemanna w jednej z partii, Carlsen wycofał się z turnieju ogłaszając to na Twitterze. Do ogłoszenia dodał nagranie z trenerem Jose Mourinho i jego wypowiedzią: "Wolę nic nie mówić, bo jeśli się odezwę, będę miał kłopot".

Wielu odczytało to jako oskarżenie mistrza świata o oszustwo. Podczas kolejnego spotkania obydwu szachistów w trakcie innego turnieju, tym razem rozgrywanego online, Carlsen wycofał się z meczu z Niemannem już po swoim pierwszym ruchu.

O prawa do opowiedzenia historii Carlsena i Niemanna walczyły największe studia filmowe i serwisy streamingowe. Ostatecznie zwyciężyła oferta studia A24, które zaproponowało siedmiocyfrową kwotę. Wciąż dopinane są ostatnie szczegóły umowy. Na obecną chwilę reżyserią projektu ma zająć się Fielder, a Stone wyprodukuje go razem ze swoim mężem, Dave’m McCarym.

Powstająca książka oraz film na jej podstawie mają skupić się nie tylko na rywalizacji pomiędzy Carlsenem i Niemannem, ale też na pokazaniu świata współczesnych szachów, które zamieniły się w warty miliard dolarów biznes doprowadzając tym samym do sytuacji nazywanej "zderzeniem tradycji z innowacją".

"The Curse": Serial z Emmą Stone i Nathanem Fielderem w rolach głównych

Film "Checkmate" to kolejna współpraca Emmy Stone i Nathana Fieldera. Niedawno widzowie mieli okazję oglądać 10-odcinkowy serial "The Curse", który zadebiutował na SkyShowtime. Bohaterami produkcji są Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy, którzy próbują przekonać do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa mieszkańców miasteczka Española w Nowym Meksyku. Ich plany krzyżuje jednak Dougie - ekscentryczny producent, który widzi w ich historii świetny temat na reality show. Kiedy para zaczyna podejmować wątpliwe etycznie decyzje, ich konsekwencje szybko odbijają się na ich związku.