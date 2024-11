Czy w "Szkole uwodzenia" zostało jeszcze co od opowiedzenia? Wygląda na to, że tak! 21 listopada na platformie Prime Video zadebiutował serial zatytułowany "Cruel Intensions" - czym może zaskoczyć nas nowa produkcja?

"Szkoła uwodzenia" powraca!

Po 25 latach od premiery uwielbianego filmu powracamy do świata "Szkoły uwodzenia". W nowej adaptacji akcja toczy się na prestiżowej uczelni w Waszyngtonie, gdzie Caroline Merteuil (Sarah Catherine Hook) i Lucien Belmont (Zac Burgess), pozbawione skrupułów przyrodnie rodzeństwo, zrobią wszystko, by utrzymać się na szczycie bezwzględnej hierarchii społecznej. Gdy brutalny rytuał inicjacyjny zagraża istnieniu bractw w szkole, nie cofną się przed niczym, by chronić swoją pozycję i reputację — nawet jeśli wymaga to uwiedzenia Annie Grover (Savannah Lee Smith), córki wiceprezydenta USA.



Za scenariusz odpowiadają Phoebe Fisher i Sara Goodman, jednak serwis "Variety" nie ma dobrych wieści dla fanów. Produkcja ma nie oferować niczego nowego ani ciekawego, a główni bohaterowie mają być mało przekonujący. Jedynym jasnym punktem produkcji mają być utwory w wykonaniu Olivii Rodrigo. W serwisie "Rotten Tomatoes" serial osiągnął niezbyt zachęcający wynik 30% pozytywnych opinii.

Produkcja składa się z 8 odcinków dostępnych już na platformie Prime Video.

"Szkoła uwodzenia" - o czym jest film?

"Szkoła uwodzenia" to nowa uwspółcześniona wersja "Niebezpiecznych związków" z Johnem Malkovichem i Michelle Pfeiffer. Sebastian Valmont ma dość podrywania kolejnych dziewczyn i wyznacza sobie za cel uwiedzenie córki nowego dyrektora szkoły, Anette. Dziewczyna publicznie wyznała, że chce zachować dziewictwo do czasu, gdy spotka prawdziwą miłość. Przyrodnia siostra Sebastiana, Kathryn planuje zemstę na swoim byłym chłopaku, który porzucił ją dla Cecile. Kathryn pragnie, aby Sebastian uwiódł Cecile. Kathryn proponuje zakład. Jeśli Sebastian spędzi noc z Anette, Kathryn pójdzie z nim do łóżka. Sprawy komplikują się, gdy Sebastian zakochuje się w Anette, a intrygi Kathryn doprowadzają do tego, że Sebastian postanawia uwieść również Cecile.