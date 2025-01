"Piep*zyć Mickiewicza 2": kontynuacja popularnego filmu dla młodzieży

"Piep*zyć Mickiewicza 2" - druga część opowieści o buntowniczych licealistach, których próbuje utemperować charyzmatyczny nauczyciel Jan Sienkiewicz - trafił do kin 24 stycznia. Do szkoły trafia Korek - nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

W roli głównej powraca Dawid Ogrodnik. Na ekranie partnerują mu młodzi aktorzy: Hugo Tarres, Wiktoria Koprowska, Aleksandra Izydorczyk czy Ada Grodzka. W drugiej części pojawia się także znana ze "Znachora" i "Lady Love" Anna Szymańczyk.

"Piep*zyć Mickiewicza 2": ponad 100 tysięcy widzów w kinach

Film w reżyserii Sary Bustamante-Drozdek zebrał po pierwszym weekendzie wyświetlania ponad 100 tysięcy widzów. 98 260 osób obejrzało film w piątek, sobotę i niedzielę; razem z pokazami przedpremierowymi, ogólna liczba widzów wyniosła dokładnie 106 892 osoby - dowiadujemy się z informacji prasowej.



Pierwsza część również osiągnęła sukces w kinach, a teraz przyciąga przed ekrany subskrybentów Netflixa, który chcą sobie odświeżyć lub nadrobić film przez seansem nowej odsłony.