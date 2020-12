​Polskie gwiazdy żegnają i wspominają Piotra Machalicę

Informacja o śmierci Piotra Machalicy, którą rankiem 14 grudnia podała Krystyna Janda, zasmuciła fanów tego wybitnego aktora. Wśród nich są gwiazdy, które miały okazję z nim pracować lub podziwiały jego pracę i stawiały za wzór do naśladowania. W mediach społecznościowych zmarłego w wieku 65 lat mistrza pożegnali m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Joanna Koroniewska, Anna Dereszowska, Małgorzata Kożuchowska i Cezary Żak.

"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł tej nocy, nasz wielki przyjaciel, kolega, wspaniały Człowiek i cudowny Artysta Piotr Machalica" - napisała na Facebooku Krystyna Janda.

Oprócz tej smutnej informacji gwiazda opublikowała też osobisty wpis. "Żegnamy Go zaskoczeni Jego śmiercią, w środku naszej wspólnej życiowej i teatralnej drogi. W naszych repertuarach zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące spektakle z Piotrem, nie możemy uwierzyć, że ich już nie zagra. Piotrusiu, kochanie, to pożegnanie, najczulsze z możliwych, to podziękowanie za Twój talent, przyjaźń, Twoje ciepło, czar, lojalność, rzetelność, poczucie humoru, prawość, wielkie Człowieczeństwo. Żegnaj piękny i czuły książę, cieszymy się, że byłeś ostatnie lata bardzo szczęśliwy i dzieliłeś się z nami i publicznością Twoim szczęściem" - dodała Janda.



Wspomnieniem o tym jednym z najbardziej cenionych i lubianych polskich aktorów podzieliła się też Barbara Kurdej-Szatan. "Pod koniec sierpnia brałam udział w 'bitwie poetyckiej' na 'Imieninach Jana Kochanowskiego'. Dopiero co... chwilę temu... Jego głos przyprawiający o dreszcze, pełen ogromnych emocji, porażająco piękny i głęboki, niezwykła osobowość teatralna i filmowa... Piotr Machalica jeszcze tyle mógł Pan dać światu to tak potwornie smutne"- napisała na Facebooku aktorka.



Krótki wpis opublikował też Krzysztof Materna, który od lat przyjaźnił się z Machalicą. "Odszedł Piotruś, kochany facet i nie statysta tylko wielki niezapomniany aktor" - napisał.

Wiadomość o śmierci Piotra Machalicy wstrząsnęła również Grażyną Wolszczak. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie zmarłego, a pod nim napisała jedno, ale niezwykle wymowne zdanie: "Jeśli powiem, że zgasło Słońce, nie będzie w tym cienia przesady...". Pod wpisem aktorki, w komentarzach, słowa żalu wyraziły Marieta Żukowska, Gabriela Muskała i Anita Sokołowska.



Żal wyraziły również w pożegnalnych postach Joanna Koroniewska i Anna Dereszowska. "Co za smutna wiadomość. Odszedł Piotr Machalica... Ale tacy WIELCY ARTYŚCI na zawsze pozostaną w naszych sercach a wraz z nimi ich dokonania" - napisała na Instagramie Koroniewska.



Z kolei Dereszowska wyznała: "Piotrusiu...tak potwornie mi smutno...Szczere kondolencje dla całej rodziny. Nie chce mi się wierzyć".

"Piotrek Machalica odszedł - nie mieści się to w głowie - to był bardzo dobry człowiek... i aktor i kumpel... najlepszy" - tak z kolei Machalicę pożegnała Katarzyna Herman.

A Cezary Pazura pod opublikowanym na Instagramie zdjęciem aktora napisał, że niebawem mieli razem pracować. "Mieliśmy się spotkać na planie... Tak się cieszyłem na to spotkanie... Żegnaj Piotr" - napisał.



Podobnie na wiadomość o śmierci Machalicy zareagował Cezary Żak, który pracował z nim w teatrze. Opublikował wspólne zdjęcie zrobione w garderobie i napisał, czego mu będzie brakować. "Kto nam teraz będzie śpiewał w garderobie? Kto będzie opowiadał anegdoty? Kto będzie pytał o szybkie metody uczenia się tekstu? Kto będzie opowiadał o nowych fascynacjach motoryzacyjnych? Kto w końcu będzie cytował świńskie limeryki największych Mistrzów?" - wymieniał aktor.



Za głosem i wrażliwością Piotra Machalicy tęsknić będzie też Małgorzata Kożuchowska, która jeszcze niedawno miała okazję pracować z nim na planie. "Dlaczego tak nagle, dlaczego już? Będzie brakowało tego ciepła, tego głosu, tej wrażliwości. I kto tak pięknie będzie jeszcze śpiewał poezję Okudżawy, Młynarskiego, Osieckiej..." - napisała.

A Magdalena Lamparska, pod zdjęciem uśmiechniętego Machalicy napisała jedynie "Piotrze". Powtórzyła też słowa Krystyny Jandy: "Rozstajemy się w połowie przerwanego zdania. Zawsze będziemy pamiętać, nasze życie i teatry bez Ciebie tracą barwy. Kochamy Cię".