Ostatnio informowaliśmy o sporych czystkach w bibliotece platformy streamingowej HBO Max w związku z kończącą się licencją. Wśród usuwanych tytułów w lutym znalazły się takie produkcje jak: "Spotlight", "mother!" czy "Hobbit: Niezwykła podróż".

Okazuje się, że w 28 lutego z HBO Max zniknie polski film z 2019 roku " Supernova " z Marcinem Hycnarem w roli głównej. Głośny, obsypany nagrodami debiut Bartosza Kruhlika został zrealizowany w zaledwie... 14 dni! "Supernova" opowiada historię tragicznego wypadku samochodowego i jego konsekwencji.

W lutym zniknie też inny głośny polski tytuł, lecz nie z HBO Max, a z Netfliksa. " Pętla " Patryka Vegi z Antonim Królikowskim w roli głównej jest dostępny tylko do 19 lutego na platformie. W filmie nie brakuje akcji policji, scen walk na ringu i poza nim, a także licznych sekwencji seksu z głównymi ofiarami całej afery, czyli tancerkami i prostytutkami, często nieletnimi.

Produkcje, które zostaną usunięte z Netfliksa [luty 2023 r. - PEŁNA LISTA]

"Artyści" - 16.02

"Skarby Peru" - 18.02

"Pętla" - 19.02

"Six Windows in the Desert" - 26.02

"Blue Exorcist" - 27.02

"Dziewczyny nad wyraz" - 28.02

Produkcje, które zostaną usunięte z HBO Max [luty 2023 r. - PEŁNA LISTA]

"O zmierzchu" - 28.02

"Duchy" - 28.02

"Margaret Atwood. Słowo to siła" - 28.02

"Taniec córki Boga" - 28.02

"Materac ma znaczenie" - 28.02

"Poza kontekstem" - 28.02

"Sprawa rodzinna" - 28.02

"Rad" - 28.02

"Latarnik" - 28.02

"Żyły świata" - 28.02

"Hobbit: Niezwykła podróż" - 28.02

"Stara panna" - 28.02

"Galeria handlowa" - 28.02

"Czekając na Harolda" - 28.02

"Kibic" - 28.02

"Zgaga" - 28.02

"Śmierć psa" - 28.02

"Uwierz w ducha" - 28.02

"Konferencja" - 28.02

"Złodziej" - 28.02

"Sausage Party" - 28.02

"Spotlight" - 28.02

"Kolacja po amerykańsku" - 28.02

"Surogatka" - 28.02

"Założyciel" - 28.02

"Dwa ciała na plaży" - 28.02

"Nastoletnia miłość" - 28.02

"Rialto" - 28.02

"Szkolny blues" - 28.02

"Podskórny konflikt" - 28.02

"Polowanie na mysz" - 28.02

"I szczęśliwie" - 28.02

"Supernova" - 28.02

"Nowe przebranie Nicholasa" - 28.02

"Pająk" - 28.02

"Stambulski ogród" - 28.02

"Jestem twoim ojcem" - 28.02

"Płodne lata już za nami" - 28.02

"Za horyzontem" - 28.02

"Jarmułka" - 28.02

"Wszystko dla dzieci" - 28.02

"Irina" - 28.02

"Lepsze życie" - 28.02

"Nie masz dystansu" - 28.02

"Ostatni i pierwsi ludzie" - 28.02

"Mother!" - 28.02

"Hobbit: Pustkowie Smauga" - 28.02

"Hobbit: Bitwa Pięciu Armii" - 28.02

"Millerowie" - 28.02

"To już jest koniec" - 28.02