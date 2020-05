Polskie filmy o dorastaniu, których nie chcesz pokazać swojemu dziecku

Panuje przekonanie, że Polacy to pesymiści. Patrząc na polskie filmy o dorastaniu - nic dziwnego. Ponure wizje doprowadzonych na skraj nastolatków, nawiedzanych myślami o używkach, przemocy i seksie wydają się być jednym z ulubionych koszmarów nie tylko nadopiekuńczych rodziców, ale i naszych reżyserów. Oto siedem filmów, których wolelibyście nie oglądać z dziećmi...

Zdjęcie Aleksandra Gietner i Zbigniew Zamachowski w "Cześć, Tereska" /materiały prasowe

"Cześć, Tereska"

Naturalistyczny nurt kina o dorastaniu zapoczątkował z rozmachem reżyser Robert Gliński. W 2001 roku premierę miał czarno-biały film "Cześć, Tereska", który opowiadał wstrząsającą historię tytułowej bohaterki (w tej roli Aleksandra Gietner), pochodzącej z ubogiej rodziny nastolatki, raz po raz upokarzanej i dręczonej przez najbliższych. Dzięki znajomości z cyniczną Renatką (Karolina Sobczak) Tereska przeobraża się w całkiem inną dziewczynę - zaczyna kraść i kłamać, pali papierosy i pije alkohol. To wreszcie doprowadza ją do zbrodni. Niestety, wpływ filmu na otoczenie okazał się większy, niż można było przypuszczać. Odtwórczyni głównej roli, Aleksandra Gietner, tak zbliżyła się do kreowanej postaci, że po premierze filmu zaczęła popadać w liczne konflikty z prawem, aż wreszcie dwukrotnie wylądowała w więzieniu.

Dzieło Glińskiego spotkało się jednak z wielkim uznaniem, zdobywając pięć Orłów - Polskich Nagród Filmowych (spośród 11 nominacji) w tym statuetkę dla Najlepszego filmu. Nie zaskakuje więc, że po latach twórca postanowił raz jeszcze odsłonić mroczną stronę dziecięcej osobowości w poruszającym dramacie "Świnki" (2009) o nastoletnim Tomku (Filip Garbacz), który za pieniądze zaczyna oddawać się starszym mężczyznom. Dziecięca prostytucja jest w filmie pokazana bez ogródek, zwłaszcza, że Tomek jest nowym światem zachłyśnięty - oczywiście, do czasu. Konsekwencje jego decyzji są, jak można przewidzieć, okrutne. Ten seans to dla nastolatka nic innego jak prosta droga do traumy...