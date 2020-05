Polski weekend filmowy online

Komedia "Juliusz" Aleksandra Pietrzaka była w sobotę, 23 maja, pierwszym filmem prezentowanym podczas polskiego weekendu filmowego online, zorganizowanego przez Instytut Polski w Budapeszcie zamiast tradycyjnej Polskiej Wiosny Filmowej.

Anna Smołowik, Wojciech Mecwaldowski i Rafał Rutkowski w scenie z "Juliusza" /materiały prasowe

"Polska Wiosna Filmowa niestety w tym roku w czasie, kiedy zawsze ją organizowaliśmy, nie mogła się odbyć, bo jeszcze cały czas kina są zamknięte na Węgrzech i nie wiadomo, kiedy będzie można je otworzyć.(...) Dopóki to nie będzie możliwe, namiastkę wiosny filmowej pokażemy online" - powiedziała PAP dyrektorka Instytutu Polskiego Joanna Urbańska.



Scenariusz "Juliusza" powstał dzięki pomysłom dwóch komików stand-upowych. "To komedia, która wprowadzi - myślę - trochę dystansu do rzeczywistości i poczucia humoru, które zawsze nas ratuje we wszystkich sytuacjach" - powiedziała Urbańska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Juliusz" [trailer] materiały dystrybutora

Reklama

"Z racji tego, że w tym roku obchodzimy 80. rocznicę bitwy o Anglię, powtórzymy film, który cieszył się w zeszłym roku na naszej jubileuszowej Wiośnie Filmowej wielką popularnością, czyli 'Dywizjon 303. Prawdziwa historia'. Wówczas obejrzało go sporo widzów, ale teraz dzięki formule online liczymy na jeszcze większą publiczność. Węgrzy bardzo lubią kino historyczne" - zaznaczyła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" [trailer] materiały dystrybutora

Wyraziła nadzieję, że przegląd filmów polskich uda się zorganizować jesienią. "Ponieważ wiosna to pewien stan ducha, stwierdziliśmy, że nawet jesienią będzie można wprowadzić troszeczkę tej świeżości, która teraz króluje na świecie" - dodała.