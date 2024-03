Polski fenomen. Na Instagramie śledzi go 2 miliony osób! Czym zasłynął?

"Budda. Dzieciak '98"

Dokument w reżyserii Krystiana Kuczkowskiego - współtwórcy hitu "Ania" , który zobaczyło w kinach ponad 600 tysięcy widzów, to emocjonująca i wypełniona motoryzacją przejażdżka przez życiowe trudności, osiągnięcia i działalność jednego z najpopularniejszych polskich influencerów - Kamila Labuddy, znanego w Internecie jako Budda. To film o tym, jak skutecznie tworzyć w internecie, jak zarabiać w social mediach oraz jakie kwoty kryją się w tej branży. Budda ujawni w nim nieznane dotąd kulisy swojej działalności. Opowie o blaskach i cieniach aktywności w sieci. Zdradzi, jakich błędów nie popełniać i czego unikać.

Jeżeli znasz Buddę - przeżyj jego historię na wielkim ekranie i zobacz to, czego nie ma na YouTube’ie. Zobacz, jak wygląda "mindset" twórców internetowych, jakimi prawami rządzi się ta branża oraz jakie daje możliwości. Jeżeli nie znasz - koniecznie poznaj ogólnopolski fenomen zwykłego chłopaka, który wraz ze swoimi fanami, dokonał rzeczy absolutnie niezwykłych!



Każde z jego kont na Instagramie i YouTube’ie śledzi ponad 2 miliony osób. Zabawa lifestylem oraz motoryzacją w bardzo szerokim spektrum doprowadziła do nagrań w dziesiątkach krajów, w różnych zakątkach świata. Ekipa najlepszych ujęć szukała m.in. w Czarnobylu, a także w Stanach Zjednoczonych, Rumunii czy Bośni i Hercegowinie. "Budda. Dzieciak '98" to niezwykle inspirująca, uniwersalna opowieść o sile charakteru, determinacji w spełnianiu marzeń, ale i ogromnym potencjale branży YouTube oraz możliwościach, które są w niej ukryte.

"Gdy rodzi się zło"

"Gdy rodzi się zło" to jeden z najciekawszych horrorów o opętaniu, jakie pojawiły się na naszych ekranach w ostatnich latach. Mieszkańcy małej osady odkrywają, że wkrótce narodzi się wśród nich zło. Przerażeni próbują uciekać, zaczynając desperacką walkę z czasem. Szybko okaże się jednak, że będą musieli zmierzyć się z prawdziwym koszmarem. Nie pomoże im żadna modlitwa. Tak w skrócie rysuje się fabuła filmu wyreżyserowanego i napisanego przez wielokrotnie nagradzanego Demiana Rugnę , który ma na swoim koncie takie produkcje, jak m.in. "Nocne istoty", "Malditos sean" czy "The Last Gateway".

"Norwegian Dream"

Bohaterem "Norwegian Dream" , polsko-norweskiej koprodukcji w reżyserii Leiva Devolda , jest dziewiętnastoletni Robert (w tej roli Hubert Miłkowski ). Chłopak decyduje się wyjechać do Norwegii, by spłacić rodzinne długi. Prowadzi tam typowe życie emigranta zarobkowego. Większość dnia zajmuje mu praca w przetwórni łososia, a po godzinach spędza czas z innymi Polakami, którzy przybyli tu dokładnie w tym samym celu. Na miejscu poznaje też Ivara. Aby nie stracić pozycji w grupie i nie być traktowany jak wyrzutek, Robert stara się ukrywać swoją fascynację kolegą. W chwili gdy wybucha strajk pracowników fabryki, młody bohater staje przed poważnym dylematem - ratować rodzinę, a tym samym zostać łamistrajkiem, czy dołączyć do Ivara i protestu?



"Pamięć"

"Pamięć" - nowy film jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów Michela Franco , portretuje dwójkę bohaterów, którzy w poszukiwaniu miłości i zrozumienia muszą zmierzyć się z demonami przeszłości i chorobą. W rolach głównych występują laureatka Oscara Jessica Chastain i laureat Pucharu Volpiego na festiwalu w Wenecji - Peter Sarsgaard .

Sylvia jest pracownikiem socjalnym, prowadzi proste i uporządkowane życie - córka, praca, spotkania AA. Sytuacja ulega zmianie, gdy wraca ze zjazdu absolwentów liceum, a jej śladem podąża Saul. Niespodziewane spotkanie będzie miało głęboki wpływ na ich oboje, otwierając drzwi do przeszłości.



"Coś w wodzie"

Cierpiąca na traumę po dramatycznym wydarzeniu z przeszłości Meg (Hiftu Quasem), główna bohaterka thrillera "Coś w wodzie" , długo zastanawia się, czy wziąć udział w ekskluzywnym, organizowanym w rajskich plenerach ślubie koleżanki Lizzie (Lauren Lyle). Ostatecznie jednak przybywa na Karaiby, mając za towarzyszki Cam (Nicole Rieko Setsuko), Ruth (Ellouise Shakespeare-Hart) oraz dawno niewidzianą przyjaciółkę Kaylę (Natalie Mitson). Kiedy kobiety postanawiają udać się w samotny rejs łodzią, nie przeczuwają, że idylliczna podróż zmieni się w zaciętą walkę o przetrwanie. Wkrótce, zdane tylko na siebie i dryfujące na otwartym morzu, będą zmuszone zmagać się nie tylko ze skrajnym wycieńczeniem, ale też atakami rekinów-morderców. Czy mają jakikolwiek szanse w starciu z drapieżnikami, z których natura uczyniła prawdziwe maszyny do zabijania?

"Misja"

Dokument "Misja", produkcji National Geographic, opowiada historię młodego amerykańskiego protestanckiego misjonarza - Johna Chau - który w listopadzie 2018 roku został pozbawiony życia przez mieszkańców wyspy Sentinel Północny w trakcie próby nawracania ich na chrześcijaństwo. Film stawia pytanie o granice ewangelizacji w XXI wieku.