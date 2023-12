Katarzyna Śmiechowicz urodziła się 25 listopada 1969 roku w Łodzi. Od najmłodszych lat tańczyła balet i występowała w teatrze. Zaczynała jako modelka, brała także udział w konkursach piękności.

Karierę aktorską rozpoczynała pod koniec lat 80. Wystąpiła m.in. w takich produkcjach, jak: "Sławna jak Sarajewo" (1987), "Łuk Erosa" (1987), "Nowy Jork, czwarta rano" (1988), "Co lubią tygrysy" (1989), "Kawalerskie życie na obczyźnie" (1992).

Zdjęcie Marek Kondrat i Katarzyna Śmiechowicz (1997) / Agencja FORUM

W 1993 roku aktorka otrzymała rolę w kręconym przez Stevena Spielberga w Krakowie dramacie historycznym "Lista Schindlera" , w którym wcieliła się w niemiecką dziewczynę. W naszym kraju cieszyła się popularnością, jednak to nie spełniało jej ambicji. Choć nie dostała się do szkoły aktorskiej, nie chciała rezygnować z marzeń.

Pod koniec lat 90. gwiazda zaczęła poważnie myśleć o karierze poza Polską. Na Festiwalu Filmowym w Cannes dostrzeżono ją niemal natychmiast.

"W Cannes zostałam przedstawiona amerykańskim producentom. Zauważono mnie i zaproponowano rolę. Od razu po powrocie do Polski zaczęłam przygotowywać się do wyjazdu do Los Angeles" - opowiadała swemu przyjacielowi Bohdanowi Gadomskiemu z "Angory", dodając, że sam Bruce Willis polecił ją swojemu agentowi.

Kariera za oceanem

Gdy polska piękność trafiła do Los Angeles, zaczęła intensywnie szkolić swój język angielski, a także brać udział w licznych castingach. Podpisała już nawet umowy na role w dwóch filmach, jednak finalnie żaden z tych projektów nie został zrealizowany. Gwiazda ukończyła także szkoły aktorskie Playhouse w Beverly Hills oraz Margie Harber Studio.

Aktorka była już bliska powrotu do Polski, gdy w jej życiu pojawił się Dominik Leconte - wiceprezes Sony Pictures Television. Do ślubu doszło już w 2002 roku, po ośmiu latach parze urodzili się bliźniacy - Antoni i Fabian.

Zdjęcie Katarzyna Śmiechowicz i Dominik Leconte w dniu ślubu / Konrad Korgul / Agencja FORUM

Gdy gwiazda ułożyła sobie życie za oceanem, niespodziewanie przypomnieli sobie o niej polscy producenci i wręcz zasypywali propozycjami. Kilka z nich przyjęła, wystąpiła m. in. w filmach: "Chłopaki nie płaczą", "Testosteron" i "U Pana Boga za miedzą" oraz serialach: "Bardzo ostry dyżur" i "Daleko od noszy" .

Ostatnio mogliśmy oglądać ją w polskim filmie "Solid Gold" (i jego serialowej wersji "Bez skrupułów") u boku Janusza Gajosa i Andrzeja Seweryna.

Co Katarzyna Śmiechowicz robi dziś?

52-letnia Katarzyna Śmiechowicz wciąż zachwyca urodą i dziś może pochwalić się pozycją jednej z najpopularniejszych Polek w Los Angeles. Chwilowo skupia się przede wszystkim na pracy twórczej, jaką jest pisanie własnych scenariuszy.

Choć dziś nastoletni synowie aktorki, Antoni i Fabian, na co dzień posługują się językiem angielskim, biegle mówią także po polsku. Są już rozpoznawalnymi w Stanach modelami i aktorami dziecięcymi.

Gwiazda nadal regularnie bywa w Polsce.