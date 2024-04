Polska aktorka debiutuje po angielsku! Podbije światowe kino?

Vanessa Aleksander, gwiazda filmów "Sala samobójców. Hejter" i "Marzec '68", zadebiutowała w zagranicznej produkcji. "To mój debiutancki projekt w języku angielskim, dlatego jeszcze bardziej cieszę się, że mogę wam o tym wszystkim opowiedzieć!" - napisała po angielsku na swoim Instagramie. Co to za produkcja?

Vanessa Alexander w serialu "Dziewczyna i kosmonauta" /Michal Klusek/Netflix /Netflix