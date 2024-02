Polscy filmowcy walczą o tantiemy z internetu. Minister kultury komentuje

Młodzi twórcy walczą o swoje tantiemy z internetu

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało zmiany, które mają nie zapewniać twórcom tantiemów z Internetu. Projekt dotyczy wdrożenia dyrektywy wprowadzającej zmiany w prawie autorskim i prawach pokrewnych w przestrzeni cyfrowej, jednak nie została w nim uregulowana kwestia tantiem dla filmowców. Jak się okazuje, Polska jest jedyny krajem w Unii Europejskiej, który nie reguluje tej kwestii.

W tej sprawie swoje niezadowolenie wyrazili między innymi Jan Holoubek, Mateusz Damięcki i Maciej Stuhr. Również młodzi twórcy postanowili zawalczyć o swoją przyszłość i nie tylko ruszyli na protest, który miał miejsce 21 lutego, ale postanowili wziąć udział w konferencji prasowej w Sejmie. "Nie ustajemy w walce o tantiemy z internetu!".

Reklama

Minister kultury komentuje. Kiedy zmiany?

Teraz do całej sprawy odniósł się minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Podczas konferencji przekazał, że trwały w tej sprawie konsultacje m.in. z twórcami i artystami, które zakończyły się dzisiaj. "Implementujemy prawo dotyczące korzystania z tantiem w internecie i wpisujemy do tej ustawy (...) prawo do pobierania tantiem wynikających z odtwarzania ich dzieł w internecie" - mówił minister.

Minister przekazał również, że "najdalej za dwa - trzy tygodnie przepisy dotyczące tantiem z internetu trafią do parlamentu". "Bardzo nam zależało, by w finale ta sprawa była zero-jedynkowa - ktoś jest za, albo ktoś jest przeciw" - dodał.



Słowa ministra skomentowało Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Na profilu można zobaczyć filmik z podziękowaniami. "To dla nas, filmowców, bardzo ważny dzień. Dziękujemy ministerstwu, że chciało nas wysłuchać, że się za nami wstawiło. Dziękujemy za wsparcie w sprawie tak istotnej" - mówił na nagraniu aktor Mateusz Banasiuk. Na koniec dodał również, że "czuć, że w Polsce zmieniła się władza".