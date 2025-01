"Życie Pi": poruszająca historia z głębokim przesłaniem

"Życie Pi" z 2012 roku to ekranizacja słynnej powieści Yanna Martela. Pi Patel, syn właściciela zoo, dorasta w Indiach, gdzie od najmłodszych lat uczy się życia w bliskości z naturą i zwierzętami. Gdy jego rodzina decyduje się na przeprowadzkę do Kanady, ich podróż statkiem kończy się tragicznie – dochodzi do katastrofy, a Pi zostaje jedynym ocalałym. Na niewielkiej szalupie, dryfując po bezkresnym Oceanie Spokojnym, znajduje się w towarzystwie hieny, orangutana, zebry i groźnego tygrysa bengalskiego o imieniu Richard Parker. Rozpoczyna się niezwykła i pełna napięcia walka o przetrwanie, która wystawia na próbę zarówno jego siłę fizyczną, jak i duchową.

W roli głównej wystąpił Suraj Sharma. Za reżyserię "Życia Pi" odpowiada Ang Lee . To dramat przygodowy, który od lat porusza widzów za sprawą głębokiego przesłania. Opowiada historię o walce z siłami natury, pełniącymi funkcję jednego z bohaterów. Ponadto twórcy poddają refleksji różne aspekty religijne.

Ang Lee za "Życie Pi" został nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy reżyser. Film zdobył łącznie cztery prestiżowe statuetki: za najlepsze efekty specjalne. zdjęcia i muzykę, a także wiele innych nagród.

"Życie Pi" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Życie Pi" zostanie pokazany w Telewizji Polsat w niedzielę 26 stycznia o godz. 20.00.