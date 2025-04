"Con Air - lot skazańców": klasyk kina akcji lat 90.

"Con Air – lot skazańców" to film sensacyjny z 1997 roku w reżyserii Simona Westa. W rolach głównych wystąpili Nicolas Cage, John Malkovich i John Cusack. Partneruje im m.in. Steve Buscemi oraz Ving Rhames.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krystyna Janda wspomina Andrzeja Wajdę. „Wszyscy go kochaliśmy” INTERIA.PL

Cameron Poe (Cage), były żołnierz piechoty morskiej, zostaje skazany na 10 lat więzienia za przypadkowe pozbawienie życia. Po ośmiu latach spędzonych za kratami, uzyskuje zwolnienie warunkowe i w drodze do domu trafia na pokład samolotu więziennego. Gdy więźniowie przejmują kontrolę nad maszyną, Poe staje przed wyborem: pozostać biernym lub podjąć ryzyko, aby uratować niewinnych pasażerów.

"Con Air – lot skazańców" otrzymał nominacje do Oscara za najlepszą piosenkę ("How Do I Live" w wykonaniu Trishy Yearwood) oraz za najlepszy dźwięk. Film stał się klasykiem kina akcji lat 90. i jest jednym z najpopularniejszych w filmografii Nicolasa Cage'a. Ponadto był jednym z najlepiej zarabiających filmów roku, mimo że nie zdobył powszechnego uznania krytyków.

"Con Air - lot skazańców": kiedy w telewizji?

Film "Con Air - lot skazańców" dzisiaj (11 kwietnia 2025) wieczorem zostanie wyemitowany na kanale Polsat Film o godzinie 23.25.