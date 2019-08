"Polowanie" nie wejdzie do kin

Film "Polowanie", który miał zadebiutować w Stanach Zjednoczonych pod koniec września 2019 roku, nie wejdzie do kin. Jego premiery w innych krajach, w tym Polsce, także zostały odwołane.

Kadr ze zwiastuna filmu "Polowanie" /materiały prasowe

"Polowanie" opowiada o grupie liberalnych bogaczy, która dla rozrywki porywa grupę przedstawicieli klasy robotniczej, a następnie organizuje zawody - wygrywa osoba, która pozbawi życia najwięcej uciekających. Jednak gdy okazuje się, że jedna z uprowadzonych kobiet nie zamierza tak łatwo dać się zabić, to dotychczasowi agresorzy stają się zwierzyną.

W rolach głównych wystąpili dwukrotna zdobywczyni Oscara Hilary Swank, Betty Gilpin, Ethan Suplee i Emma Roberts.



Wideo "Polowanie" (2019) [trailer]

Film miał być krwawą satyrą na nierówności klasowe panujące w Stanach Zjednoczonych. Jednak w ostatni weekend stał się obiektem wielu kontrowersji. Konserwatywna telewizja Fox News oskarżyła go o nawoływanie do nienawiści wobec Republikanów. Ich zarzuty powtórzył później prezydent Donald Trump.



W końcu Universal Pictures postanowiło anulować jego premierę. Oficjalnym powodem są tragedie, do których doszło w Stanach 3 i 4 sierpnia 2019 roku. Miały wtedy miejsce dwie strzelaniny, które kosztowały życie 34 osób.

Dalsze losy filmu pozostają nieznane. Nie wiadomo, czy trafi on do kin w późniejszym terminie, czy też pojawi się na jednej z platform steamingowych.