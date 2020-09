"Polot": Maciej Musiałowski jako młody wizjoner

"Polot", film Michała Wnuka o młodym pasjonacie i jego walce o marzenia, trafi do kin już 23 października. W roli głównej Maciej Musiałowski. Partnerują mu m.in.: Tomasz Włosok, Eryk Kulm jr, Pola Błasik, Iza Kuna oraz Andrzej Konopka.

Maciej Musiałowski w filmie "Polot" /Jarosław Sosiński /materiały prasowe

"Polot" to spojrzenie na życie współczesnych dwudziestokilkulatków i ich zderzenie z dorosłością. Karol, utalentowany i przedsiębiorczy 25-latek, dorabia w rodzinnej firmie i prowadzi własny obiecujący biznes. Gdy ojciec, instruktor lotnictwa, ginie w wypadku, na barki Karola spada obowiązek utrzymania domu i matki. Wraz z dwójką najlepszych przyjaciół stawia wszystko na jedną kartę - zamierza skonstruować innowacyjny sterowiec. Gdy na horyzoncie pojawią się duże pieniądze, młody wizjoner szybko przekona się, ile wyrzeczeń kosztuje własna firma. Karol będzie musiał ostrożnie dobierać zarówno przyjaciół, jak i biznesowych partnerów. Czy uda mu się osiągnąć sukces na własnych warunkach?

Reklama

"Postać Karola bardzo mnie zaciekawiła. To chłopak z marzeniami, z wizją, z potrzebą zadbania o własne życie. Fajnie, że takie kino powstało. Wydaje mi się, że obecnie sporo jest młodych ludzi, którzy widząc w internecie ten wielki świat i tyle możliwości pragną spełniać swoje marzenia. I to mi się bardzo podoba w tym filmie - to konsekwentne dążenie do realizacji własnych pasji. Wielkie brawa dla Michała Wnuka za stworzenie tak pięknej opowieści" - mówi odtwórca głównej roli Maciej Musiałowski.

"Jeśli widz szuka współczesnego filmu o młodych ludziach i marzeniach, śmiesznego, przejmującego, zaskakującego, to prawdopodobnie to jest film dla was. Będą samoloty, sterowce, zachody słońca, miłość, ambicja, rywalizacja i pierwsze kroki w chmurach" - dodaje reżyser filmu Michał Wnuk.

Przedpremierowo "Polot" będzie można zobaczyć na pokazie specjalnym podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Transatlantyk.

Reżyserem i współscenarzystą filmu jest Michał Wnuk. W "Polocie", poza wcielającym się w postać głównego bohatera - Maciejem Musiałowskim, występują również: Tomasz Włosok, Eryk Kulm jr, Pola Błasik, Iza Kuna oraz Andrzej Konopka.

Za produkcję filmu "Polot" odpowiada Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Dystrybutorem jest Next Film.