Polka z Hollywood w polskim filmie. W obsadzie dwie wspaniałe krajowe gwiazdy

"Rzeczy niezbędne": Domińczyk, Warnke i Hajewska-Krzysztofik

"Rzeczy niezbędne" to nowy film Kamili Tarabury, współreżyserki i współscenarzystki świetnego serialu Netfliksa "Absolutni debiutanci" .



"Rzeczy niezbędne" to historia kobiet, które wyruszają w podróż do miasteczka, gdzie dorastały, aby skonfrontować się ze swoją przeszłością; zamknąć niezałatwione sprawy, które kładą się cieniem na ich życiu - informuje portal Wirtualnemedia.pl.

W filmie główne role zagrały: Dagmara Domińczyk ("Hrabia Monte Christo", "Córka", "Na dnie", "Sukcesja") - polska aktorka, która od lat pracuje w Hollywood i która możemy teraz oglądać w kinach w filmie "Priscilla" oraz Katarzyna Warnke ("Botoks", "Klara", "Absolutni debiutanci") i Małgorzata Hajewska-Krzysztofik ("Kobieta z...", "Śubuk", "Informacja zwrotna").



"Wyprodukowaliśmy z Kamilą pełen młodzieńczej energii, doskonale przyjęty przez krytykę i widzów, serial "Absolutni debiutanci". Teraz realizujemy, we współpracy z niemieckim partnerem RIVA Film, jej pierwszy pełnometrażowy film. (...) "Rzeczy niezbędne" są udaną próbą kina środka" - powiedział portalowi Wirtualnemedia.pl Andrzej Muszyński, prezes ATM Grupy.



Autorkami scenariusza są Kamila Tarabura i Katarzyna Warnke. Zdjęcia już się zakończyły i trwa postprodukcja.



Opieką artystyczną film "Rzeczy niezbędne" objęła Agnieszka Holland.

Kinowa premiera planowana jest na jesień 2024 roku.