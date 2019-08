"Polityka": Zwiastun filmu numerem jeden polskiego YouTubie

Zwiastun filmu „Polityka”, najnowszej produkcji Patryka Vegi, bije rekordy popularności w Internecie. W zaledwie cztery dni odtworzono go ponad 3 miliony razy, dzięki czemu zapowiedź znalazła się na pierwszym miejscu w głównej sekcji TRENDING serwisu YouTube oraz na pierwszym miejscu w sekcji FILMY. Imponująca jest również liczba odtworzeń trailera na Facebooku, która przekroczyła już 4 miliony. To osiągi, którymi nie mogła pochwalić się dotąd żadna inna polska produkcja.

Plakat filmu "Polityka" /materiały prasowe

Są filmy, które wstrząsają widzami, stając się wydarzeniami daleko wykraczającymi poza świat kina i bezpowrotnie zmieniającymi rzeczywistość... "Polityka" Patryka Vegi z pewnością jest jednym z nich. Utrzymywane na etapie produkcji w całkowitej tajemnicy najnowsze dzieło króla box office, to film, który z właściwą reżyserowi ostrością portretuje środowisko wzbudzające w kraju powszechne i skrajne emocje. Które dzieli Polaków jak żadne inne. I które nigdy dotąd nie zostało równie przenikliwie pokazane na dużym ekranie.

Wideo "Polityka": Oficjalny zwiastun filmu

W "Pitbullu" Patryk Vega zajął się policją, w "Botoksie" wziął pod lupę służbę zdrowia, a teraz przyszedł czas na polską scenę polityczną. Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają maski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy i pełniące obowiązki wobec Narodu? Bezkompromisowa "Polityka" odpowiada na te pytania. To film o przedstawicielach wszystkich frakcji i ugrupowań politycznych w Polsce, o rządzących i opozycji, o świeckich liderach i politykach w sutannach.

Główne role w filmie gra prawdziwa plejada gwiazd, w tym: Andrzej Grabowski, Zbigniew Zamachowski, Maciej Stuhr, Daniel Olbrychski, Tomasz Oświeciński, Iwona Bielska, Janusz Chabior, Antoni Królikowski, Marcin Bosak, Ewa Kasprzyk, Karolina Szymczak, Anna Karczmarczyk, Tomasz Sapryk i wielu innych.

"Każdy polityk funkcjonujący w systemie po kilku latach staje się socjopatą. Obserwowałem ludzi, którzy zostali totalnie zdeprawowani przez władzę. Macie się czego bać!" - ostrzega Patryk Vega

"Polityka" wejdzie do kin 4 września 2019 roku.