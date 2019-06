Nie milkną echa na temat najnowszego filmu Patryka Vegi zatytułowanego "Polityka". Po konfrontacji słownej na linii Krystyna Pawłowicz - Patryk Vega, tym razem głos w sprawie produkcji zabrał sam Jarosław Kaczyński.

Tak w filmie prezentuje się Andrzej Grabowski jako Jarosław Kaczyński /materiały prasowe

W swoim przemówieniu Kaczyński stwierdził, że film Vegi nawiązuje do popularnych ostatnio głosów, że Prawo i Sprawiedliwość jest odpowiedzialne za to, że w Polsce "dzieje się coś złego".



- Mamy do czynienia z coraz wyraźniej pokazywanym - pewnie państwo słyszeli o zapowiedziach filmu Vegi - hejtem, czy przygotowaniem do takiego wielkiego hejtu, wielkiego ataku na zasadzie, że nie liczą się żadne fakty albo są wykorzystywane w sposób instrumentalny do uogólnień, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością - mówił prezes PiS. Kaczyński dodał także, że w Polsce "funkcjonuje mechanizm wmawiania ludziom, że dzieje się coś złego i za tym wszystkim stoi PiS". - "A często personalnie ja" - podsumował.



Na odpowiedź Patryka Vegi na słowa Kaczyńskiego nie trzeba było długo czekać.



- "Dzień dobry, panie Prezesie. Tak - macie się czego bać, bo jak sam pan powiedział - politycy nie są aniołami i ja to właśnie pokazuję w swoim filmie. Widzę, że bardzo wnikliwie zapoznał się pan ze scenariuszem filmu 'Polityka'. Chciałbym podkreślić - ze scenariuszem wykradzionym. Cieszę się, że odnosi się pan do filmu, ale według mojej wiedzy, ten film jest jeszcze nieskończony, bo wciąż nad nim pracujemy - mówi na nagraniu reżyser, po czym kieruje obiektyw na monitor, na którym widzimy Andrzeja Grabowskiego do złudzenia przypominającego Jarosława Kaczyńskiego!

Przypomnijmy, że kilka dni temu, zaraz po ukazaniu się informacji o nowym filmie Patryka Vegi, głos w sprawie postanowiła zabrać posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz.

"Kolejny reżyser po panach Sekielskich,tym razem Patryk VEGA od "mocnych" filmów obyczajowych,za pośrednictwem Onetu już STRASZY, że tuż przed wyborami we wrześniu pokaże film=SWOJĄ "prawdę o politykach". Byśmy widzieli na kogo głosować, a na kogo nie. Film ma "ustawić" wynik wyborów" - napisała Pawłowicz na Twitterze.

W odpowiedzi na wpis posłanki, Patryk Vega zamieścił na Instagramie fragment filmu "Polityka", w którym można zobaczyć postać bardzo podobną do Krystyny Pawłowicz, która przemawia w polskim sejmie. W tę bohaterkę wcieliła się Iwona Bielska.



"Pani Krysiu, w odpowiedzi na pani wpis na Twitterze, przesyłam pani serdeczne pozdrowienia wraz z fragmentem mojego filmu 'Polityka'" - mówi w nagraniu reżyser, który aktualnie przebywa w Japonii, gdzie montuje swój film.

W zamieszczonym nagraniu można zobaczyć kilka minut nowego filmu Patryka Vegi "Polityka"!

"To jest wasz koniec! Koniec bezczelnych zdrajców, niemieckich szmat, piątych kolumn i totalistów! Wyznawców kulturowej płci, erotomanów, seksualnych patologii i politycznej poprawności" - krzyczy bohaterka filmu w scenie, którą udostępnił Patryk Vega.

"Zjedz Snickersa" - padają nagle słowa z sali sejmowej. "Cicho bądź, myszko agresorko. Nie odzywaj się!" - odpowiada kobieta. Jak można się domyślać, mówi do posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Patryka Vega wie, jak podgrzać atmosferę przed premierą swego kolejnego filmu...

Patryk Vega nie chciał zdradzać jakichkolwiek szczegółów dotyczących fabuły filmu. Nie podał także składu obsady. Wiadomo jednak, że oprócz Grabowskiego i Bielskiej w "Polityce" zobaczymy Daniela Olbrychskiego, Ewę Kasprzyk, Antoniego Królikowskiego, Zbigniewa Zamachowskiego, Janusza Chabiora i Macieja Stuhra.



Twórca ujawnił natomiast, że produkcja opowiada o kulisach życia politycznego w Polsce w sposób bezkompromisowy i prawdziwy. Scenariusz powstał w oparciu o drobiazgową dokumentację i wiele rozmów, także z czołowymi przedstawicielami polskiego życia politycznego.