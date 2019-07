Polacy nowymi członkami Akademii Filmowej

Akademia Filmowa opublikowała właśnie listę nowych członków. Znalazło się na niej kilkoro Polaków.

Do Akademii dołączy m.in. Ewa Puszczyńska, producentka "Idy" i "Zimnej wojny" /ALEXANDER KOERNER /Getty Images

Wśród nowych członków Akademii Filmowej znaleźli się: Ewa Puszczyńska (producentka "Zimnej wojny"), Aleksandra Staszko (kostiumograf), Katarzyna Sobańska-Strzałkowska (scenograf), Marcel Sławiński (scenograf), Piotr Dumała (reżyser), Aleksandra Korejwo (reżyserka), Jerzy Kucia (scenarzysta).



Wybrani do Akademii Polacy to w większości osoby, które pracowały z Pawłem Pawlikowskim przy "Zimnej wojnie".

Do Akademii zaproszono również m.in. Adele, Lady Gagę, Marka Ronsona, Annie Lennox, Claire Foy, Elizabeth Moss, Claesa Banga, Jamiego Bella, Jacka O'Connella, Amandę Peet, Kevina Pollaka, Willa Poultera i Andreę Riseborough.



Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej wymyślił w latach 20. XX wieku Louis B. Mayer, szef wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Chciał utworzenia organizacji, która usprawniłaby przemysł filmowy i była mediatorem w sporach pracowniczych.

Akademia powstała 11 stycznia 1927 roku, a jej pierwszym przewodniczącym został Douglas Fairbanks Jr., który wprowadził przyznawanie nagród "za wyróżniające osiągnięcia". Rok później powstał system głosowania, a po nim rozpoczął się proces selekcji i nominacje do nagrody, która dziś znana jest, jako Oscar.

Członkostwo w Akademii można uzyskać jedynie poprzez zaproszenie, które wystosowuje jej zarząd. Najczęściej otrzymują je osoby nominowane do Oscara albo takie, które zostały zgłoszone przez obecnego członka za swój znaczący wkład w rozwój kina.

Propozycje członkostwa nowych kandydatów są rozpatrywane corocznie. I chociaż Akademia nie ujawnia publicznie ile dokładnie liczy osób, to zawsze ogłasza nazwiska tych, którzy zostali do niej ostatnio zaproszeni. Członkostwo w Akademii nie wygasa, jest dożywotnie. Jednak ostatnio wykluczeni zostali m.in. Carmine Caridi, Bill Cosby, Harvey Weinstein i Roman Polański. Polski reżyser uważa, że było to bezprawne i złożył pozew, który może zmusić Radę do przywrócenia mu członkostwa.