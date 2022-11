"Pokolenie Ikea": Polskie gwiazdy w ekranizacji bestsellera Piotra C.

"Pokolenie Ikea", którego reżyserem jest Dawid Gral, to adaptacja bestsellerowej powieści o tym samym tytule. Przygodny seks, fantazje erotyczne i szybkie romanse to punkt wyjścia do opowieści o realiach, w jakich żyją współcześnie młodzi. W rolach głównych Bartosz Gelner i Michalina Olszańska. Film trafi do kin 10 marca 2023 roku.

Zdjęcie "Pokolenie ikea" trafi na ekrany kin 10 marca 2023 roku / materiały prasowe