Pokaz filmu Sekielskiego w Gdańsku odwołany

W sobotę 11 maja 2019 roku w gdańskim Domu Harcerza miał odbyć się publiczny pokaz dokumentu "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich. W sobotę organizatorzy wydarzenia musieli go jednak odwołać. ZHP wymówiło sale, jako powód podając awarię sprzętu. Organizatorzy uważają, że był to jedynie pretekst. Jednak z pomocą jednej z partii politycznych pokaz odbył się w Sopocie.

Kadr z filmu "Tylko nie mów nikomu" (screen z YouTube'a) /materiały prasowe

"ZHP pod pretekstem "poważnej awarii sprzętu" wymówiło nam dzisiaj popołudniu salę. Wczoraj wieczorem sprzęt był przez nas osobiście sprawdzony, dźwiękowiec z Domu Harcerza był wczoraj obecny i nie zgłaszał żadnych kłopotów" - napisali w sobotę przed ósmą rano organizatorzy pokazu z Feministycznej Brygady Rewolucyjnej FeBRana swoim profilu na Facebooku.

"Mieliśmy użyć własnego projektora (mamy ich trzy - i wszystkie działają), mamy też własny sprzęt nagłaśniający, który również moglibyśmy użyć. Z przebiegu rozmowy wynikało jednak, że niezależnie od wszystkiego - sali i tak nie dostaniemy." - głosiły ostatnie zdania komunikatu.



W komentarzach do wiadomości z z soboty z godzin wieczornych członkowie FeBRany informowali, że w sali, w której miało dojść do pokazu, trwał wtedy casting. Według nich potwierdza to ich podejrzenia, że awaria sprzętu była jedynie pretekstem do odwołania seansu.



Pomocną dłoń do działaczy organizacji wyciągnęli członkowie Wiosny. W niedzielę 12 maja zorganizowano inny publiczny pokaz filmu Sekielskich - w Sopocie w tamtejszym sztabie wyborczym partii Roberta Biedronia.

Przed seansem odbyła się prelekcja i rozmowa z Joanną Scheuring-Wielgus - posłanką Teraz! i kandydatką Wiosny do Parlamentu Europejskiego, Jest ona jedną z autorek raportu o pedofilii w Polsce, którego kopię wręczyła papieżowi Franciszkowi.

"Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich to dokument poruszający kwestię pedofilii w kościele. Film można obejrzeć za darmo w serwisie YouTube od soboty 11 maja od godziny 14.30. Do końca weekendu został on wyświetlony prawie 5,5 miliona razy.