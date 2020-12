Pojawił się zwiastun serialu „Loki” z Tomem Hiddlestonem

„Śmierć to jeszcze nie koniec” - śpiewał kiedyś Bob Dylan. Ta fraza idealnie pasuje do Lokiego, w którego postać w filmach z serii „Avengers” wcielał się Tom Hiddleston. Loki, przyrodni brat Thora, oszust i kłamca, który podbił serca widzów na całym świecie, zginął w filmie „Avengers: Wojna bez granic”, a teraz doczekał się serialu o swoich przygodach. Właśnie został opublikowany zwiastun tej produkcji.

Tom Hiddleston w serialu "Loki" /Disney /materiały prasowe

Akcja serialu "Loki" rozgrywać się będzie po wydarzeniach z filmu "Avengers: Wojna bez granic", w którym postać grana przez Hiddlestona kradnie obdarzony mocą Tessaract, dzięki któremu udaje mu się stworzyć alternatywną linię czasową. Według wcześniejszych zapowiedzi, serial "Loki" ma być powiązany z filmem "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", w którym - zgodnie z tytułem - widzowie obejrzą szaleństwa związane z alternatywnymi rzeczywistościami, tzw. multiwersami.



Brzmi to wszystko skomplikowanie, a szef produkującego serial studia Marvela, Kevin Feige, nie zamierza ułatwiać oczekiwania spragnionym serialu widzom. "Wiem, że to wszystko jest zagmatwane, ale nie martwcie się, jest tak samo zagmatwane jak i sam Loki" - śmieje się Feige, opisując serial "Loki" jako kryminalny thriller.

W opublikowanej zapowiedzi zostało ujawnione, że Loki zostaje schwytany przez agencję znaną jako Time Variance Authority, w skrócie TVA. To fikcyjna organizacja stworzona na kartach komiksów Marvela, której zadaniem jest obserwacja alternatywnych linii czasowych i ingerencja w nie, gdy dzieje się w nich coś niewłaściwego. Na czele TVA stoi niejaki Mobius M. Mobius, w którego rolę w serialu "Loki" wcieli się Owen Wilson.



W pozostałych rolach w serialu "Loki" wystąpią Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Richard E. Grant oraz Wunmi Mosaku. Zwiastun sugeruje też, że pojawi się postać Heimdalla, strażnika tęczowego mostu Bifrost. Nie wiadomo jednak, czy w jego rolę ponownie wcieli się Idris Elba, który zagrał ją m.in. w filmach z serii "Thor", której jednym z bohaterów jest Loki.