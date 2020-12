Pojawił się w zwiastun filmu „Palmer” z Justinem Timberlakiem

29 stycznia 2021 roku na platformie streamingowej Apple TV+ premierę będzie miał film „Palmer”, w którą główną rolę gra Justin Timberlake. To pierwsza rola tego utalentowanego piosenkarza i aktora od czasu wyreżyserowanego przez Woody’ego Allena filmu „Na karuzeli życia” z 2017 roku. Właśnie zaprezentowany został pierwszy zwiastun tej produkcji.

Justin Timberlake w filmie "Palmer" /Apple TV+ /materiały prasowe

W tym filmie Justin Timberlake wciela się w rolę Eddiego Palmera, byłej gwiazdy licealnej drużyny futbolowej, której karierę zakończył wyrok więzienia. Po odsiedzeniu dwunastu lat Eddie wraca do rodzinnej miejscowości w Luizjanie i wprowadza się do domu swojej babci (w tej roli June Squibb), która go wychowała. Próbując zacząć nowe życie, trzyma się z dala od kłopotów. Te pojawiają się wraz z prześladowanym przez kolegów 7-letnim Samem (Ryder Allen), którego pod opiekę Palmerowi zostawia imprezująca sąsiadka (Juno Temple). A kiedy Palmerowi zaczyna się w końcu układać, przypomina o sobie jego burzliwa przeszłość.



Reżyserem filmu "Palmer" jest były partner Michelle Pfeiffer, aktor i reżyser Fisher Stevens, a scenariusz napisała Cheryl Guerreiro. W pozostałych rolach w filmie "Palmer" wystąpili Alisha Wainwright, Dean Winters, Wynn Everett oraz Jesse C. Boyd.



Zwiastunem swojego nowego filmu podzielił się również za pośrednictwem Twittera Justin Timberlake. "To bardzo ważna dla mnie historia i jestem dumny z tego, że mogłem być jej częścią" - napisał, dołączając do wpisu trailer "Palmera". O filmie było głośno w trakcie jego realizacji, kiedy to światło dzienne ujrzały zdjęcia spoza planu, na których Timberlake trzyma za rękę Alishę Wainwright, a ona trzyma dłoń na jego kolanie. Timberlake w oficjalnym oświadczeniu przepraszał za te zdjęcia swoją żonę Jessicę Biel. "Tamtego dnia za dużo wypiłem i żałuję mojego zachowania. Powinienem wiedzieć lepiej. Nie jest to zachowanie, jakiego chciałbym nauczyć mojego syna. Przepraszam moją wspaniałą żonę i rodzinę za to, że naraziłem ich na wstydliwą sytuację" - napisał wtedy gwiazdor, wyraźnie zaznaczając, że do niczego nie doszło pomiędzy nim, a ekranową partnerką. Biel wybaczyła mężowi.

Jeśli chodzi o inne projekty filmowe związane z Justinem Timberlakiem, to ostatnio jego głos można było usłyszeć w filmie "Trolle 2", a on sam był jednym z artystów, którzy pojawili się w dokumencie "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart".