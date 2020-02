Pogrzeb Macieja Putowskiego 6 lutego

6 lutego na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbędzie się ceremonia pogrzebowa Macieja Putowskiego - wielokrotnie nagradzanego scenografa, współpracującego m.in. z Wajdą, Zanussim i Hasem.

Maciej Putowski zmarł 29 stycznia w Warszawie w wieku 83 lat /Agnieszka Sniezko / East News

"Z głębokim żalem żegnamy Macieja Marię Putowskiego, twórcę wielu scenografii w Teatrze Polonia i Och-Teatrze. Wielkiego Przyjaciela naszej Fundacji" - napisała Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. "Maćku, nie zapomnimy" - dodano.

Reklama

Maciej Maria Putowski, scenograf i dekorator wnętrz, wieloletni członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich i wykładowca w łódzkiej "Filmówce" zmarł 29 stycznia w Warszawie w wieku 83 lat.

Putowski urodził się 9 czerwca 1936 r. w Warszawie. Jak napisano na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, "był twórcą wysoko cenionych dekoracji wnętrz w filmach wskrzeszających minione epoki". Współpracował z takimi reżyserami, jak Wojciech Jerzy Has, Stanisław Lenartowicz, Janusz Majewski, Andrzej Wajda i Krzysztof Zanussi. Od 1996 r. często współpracował z Krystyną Jandą jako scenograf reżyserowanych przez nią spektakli Teatru Telewizji - po raz ostatni w 2015 r., gdy przygotował scenografię do "Dam i huzarów".

Pracę w kinematografii rozpoczął w połowie lat 60. "Był autorem dekoracji wnętrz do 'Lalki', 'Polowania na muchy', 'Brzeziny', 'Wesela', 'Sanatorium pod klepsydrą', 'Ziemi obiecanej', 'Zaklętych rewirów' oraz scenografem m.in. 'Konopielki' i 'Siekierezady' Witolda Leszczyńskiego" - napisano. Przygotował scenografie do szesnastu filmów fabularnych i serialu dokumentalnego "Jak cudne są wspomnienia" w reżyserii Stanisława Janickiego (1977) oraz do jedenastu spektakli Teatru Telewizji. Był odpowiedzialny za dekoracje wnętrz w blisko trzydziestu filmach fabularnych i telewizyjnych oraz w dwóch serialach fabularnych - "Zaklęty dwór" w reżyserii Antoniego Krauze (1976) i "Ziemi obiecanej" w reżyserii Andrzeja Wajdy (1975).

Filmy i spektakle Teatru Telewizji, przy których współpracował, były wielokrotnie nagradzane. W 1973 r. otrzymał podczas Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie indywidualną nagrodę za scenografię do filmu "Wesele" w reżyserii Andrzeja Wajdy, a w 2001 r. na Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry" w Sopocie uhonorowano go nagrodą za scenografię spektaklu telewizyjnego "Związek otwarty" w reżyserii Krystyny Jandy. W 2017 r. przyznano mu Nagrodę SFP za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Zamiast kwiatów na pogrzebie rodzina zmarłego poprosiła o wpłaty na konto Fundacji Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa w Warszawie.