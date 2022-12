"Uczestniczymy tutaj razem w tej Eucharystii sprawowanej w intencji Andrzeja Matula , wspaniałego dziennikarza radiowego, radiowca; dla wielu może przede wszystkim wspaniałego, niezrównanego lektora filmowego" - mówił ks. Andrzej Luter podczas mszy św. w Kościele Środowisk Twórczych przy placu Teatralnym.

Przypomniał, że "Andrzej pozostawił po sobie dużo dobra". "Tak wiele przymiotów przychodzi do głowy, kiedy myślimy o zmarłym. Co zresztą można wyczytać, wysłuchać we wspomnieniach o nim" - podkreślił.

Reklama

Zdjęcie Ksiądz Andrzej Luter / Niemiec / AKPA

Zwrócił uwagę, że Andrzej Matul "prowadził w 'Lecie z Radiem' Strofy dla ciebie - i wraz z Krzysztofem Kolbergerem czytali około 11 przed południem poezję w radiu". "Niesamowite, ciekawe czy istnieje jeszcze dzisiaj jakaś rozgłośnia, która sobie na taką perwersję pozwoliłaby" - dodał kapłan.

"Andrzej czuł, że przyjemność głosu sytuuje się na pograniczu sztuk. Jako lektor filmowy wiedział, że ma być niesłyszalny" - powiedział. "I choć go nie słyszałem - to jednak zawsze np. 'Taksówkarz' Martina Scorsese czy 'Ojciec chrzestny' Francisa Forda Coppoli zrósł mi się w pamięci z jego niezwykłym głosem" - wyjaśnił.

Wideo Taksówkarz Ale kino! Andrzej Matul

"Andrzej stał i stoi po stronie życia" - powiedział. "Czuję, że pamięć o Andrzeju pozostanie. A my zostaniemy tu jeszcze na jakiś czas" - podkreślił w zakończeniu kazania ks. Andrzej Luter.

"Mistrzu, dziękujemy"

W imieniu przyjaciół i radiowców zmarłego pożegnała koleżanka redakcyjna Anna Stempniak. "'My z Niego wszyscy' napisał Zygmunt Krasiński po śmierci Adama Mickiewicza. My radiowcy możemy powtórzyć to samo: my z Niego wszyscy, my z Ciebie wszyscy. Andrzeju, mistrzu, nauczycielu" - powiedziała. "Na naszej szarfie napisaliśmy: 'mistrzu dziękujemy'" - wyjaśniła.

"Uczyłeś nas miłości do słowa, jego mocy, wartości, wartości pauzy i akcentu, melodii naszego języka, ale przede wszystkim sensu" - przypomniała. "Mówiłeś, że sam piękny glos nie wystarcza, że trzeba jeszcze mieć coś mądrego i ważnego do powiedzenia i robiłeś to każdego dnia, każdej chwili" - podkreśliła Stempniak.

Zaznaczyła, że Andrzej Matul "kochał literaturę, zwłaszcza poezję", ale "kochał też teatr".

Zdjęcie Anna Stempniak / Niemiec / AKPA

"Był pierwszym człowiekiem w Polsce, który odczytał testament Ojca świętego Jana Pawła II" - mówiła. "Czytał go na żywo w Programie Pierwszym Polskiego Radia, przeleciawszy wcześniej tylko wzrokiem tekst najeżony łaciną, przysłany faksem z zamazanymi wyrazami" - przypomniała. "Przeczytał ten testament po mistrzowsku. Kiedyśmy go słuchali zaparło nam w zasadzie dech w piersiach, a ciarki chodziły po plecach. I to było wydarzenie naprawdę mistyczne" - podkreśliła Stempniak.

Hołd artystów z całej Polski dla niezwykłego i niezastąpionego człowieka

"Dziękujemy za pańską obecność na premierach oraz za błyskotliwe i głębokie rozmowy. Dziękujemy za liczone w tysiące audycje, w których przedstawiał pan teatr i tworzących go ludzi z czułym zainteresowaniem, wsłuchując się w to, co mają do powiedzenia" - napisano w liście Zarządu Głównego ZASP, który odczytał członek zarządu stowarzyszenia Konrad Szczebiot.

Zdjęcie Konrad Szczebiot / Niemiec / AKPA

"Dziękujemy za pańską miłość do poezji, która sprawiła, że niesiona najwybitniejszymi głosami polskiej sceny, docierała chyba do każdego polskiego domu" - ocenił. "Jednak rzadziej niż raz na kilka pokoleń rodzi się tak szarmancki mistrz słowa, pracowity erudyta, którego szlachetność gustu przejawiała się nawet w tym, w jak elegancki sposób krytykował. A do tego człowiek radosny, dobry, życzliwy i pomocny, którego wielu mogło nazwać sprawdzonym przyjacielem" - podkreślił.

"Niech ten list będzie hołdem artystów z całej Polski dla niezwykłego i niezastąpionego człowieka" - powiedział Konrad Szczebiot.

Urnę z prochami zmarłego pochowano w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.

Zdjęcie Andrzej Matul spoczął w grobie rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie. / Niemiec / AKPA

Andrzej Matul: Niezapomniany głos

O śmierci lektora i dziennikarza radiowego Andrzeja Matula poinformowała 15 grudnia na stronie internetowej radiowa Jedynka. Miał 75 lat.

Na stronie radiowej Jedynki przypomniano, że Andrzej Matul był związany z Polskim Radiem od 1973 r. swoją działalność w Polskim Radiu rozpoczął w "Sygnałach dnia", później prowadził "Cztery pory roku" i "Lato z radiem", a także "Radiowy Tygodnik Kulturalny".

W latach 90. został zastępcą kierownika, a potem kierownikiem Redakcji Kulturalnej radiowej Jedynki. "W roku 2000 objął funkcję zastępcy kierownika Redakcji Kultury i Wiedzy, a potem szefa Redakcji Pasm Muzyczno-Publicystycznych" - napisano.

W 2017 r., z okazji 39. rocznicy audycji "Cztery pory roku", Andrzej Matul był gościem Programu 1 Polskiego Radia. Mówił wówczas, że siłą programu było to, iż robiły go rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. "Problemy, którymi żyły poszczególne regiony, znajdowały odbicie w +Czterech porach roku+" - mówił dziennikarz, który 2 stycznia 1978 r. poprowadził pierwsze wydanie audycji.

Andrzej Matul był Laureatem Złotego Mikrofonu i Chryzostoma, a także Mistrzem Mowy Polskiej. Odznaczono go także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.