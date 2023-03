O śmierci 38-letniego Łukasza Gajdzisa poinformowało w niedzielę na Fb Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów.

Na Fb Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów opublikowano informację od brata aktora, Pawła Gajdzisa. Podał on, że "pogrzeb odbędzie się w piątek 24 marca 2023 roku w Koszalinie. Nabożeństwo żałobne wraz z mszą dla rodziny, przyjaciół i bliskich rozpocznie się o godz. 13.00 w kościele pw. Świętej Trójcy przy ul. Kretomińskiej 13". Poinformował, że kondukt żałobny wyruszy o godz. 14.15 spod bramy głównej cmentarza komunalnego przy ul. Gnieźnieńskiej 44.

Reklama

Paweł Gajdzis poprosił o uszanowanie prywatności, w tym szczególnie pogrążonych w żałobie rodziców.

Łukasz Gajdzis: Kariera

Łukasz Gajdzis urodził się 28 marca 1984 r. w Bydgoszczy. Ukończył aktorstwo na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. W 2011 r. ukończył także podyplomowe studia z zakresu reżyserii opery i innych form teatru muzycznego w PWST w Krakowie.

Był reżyserem i aktorem, w latach 2013-14 kierownikiem artystycznym, a w latach 2015-16 zastępcą dyrektora Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. W latach 2017-20 był dyrektorem Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy.

"Łukasz Gajdzis swoją współpracę z Teatrem Polskim w Bydgoszczy rozpoczął w 2007 r. jako aktor, tworząc rolę Poety w spektaklu 'Tymon Ateńczyk' w reż. Macieja Prusa. Wśród jego kolejnych kreacji znalazły się role w 'Kajtusiu Czarodzieju' w reż. Łukasza Kosa czy 'Sprawie Dantona' w reż. Pawła Łysaka" - przypomniano na Fb TPB.

Jak wyjaśniono, "w tym samym roku zadebiutował jako reżyser na deskach TPB, tworząc kultową 'Pchłę Szachrajkę' Jana Brzechwy, która do dziś jest wystawiana na naszej scenie". "Wśród spektakli, które wyreżyserował znalazły się także takie przedstawienia jak 'We are the champions. Piosenki sportowe', 'Brzechwa 2. Szelmostwa Lisa Witalisa' czy 'Klub kawalerów'. Część z nich doczekała się rekordowej liczby wystawień i na długo zapadła w pamięć bydgoskiej publiczności" - czytamy we wpisie.

"Klub kawalerów" Michała Bałuckiego w reż. Gajdzisa w 2012 r. zdobył Grand Prix dla najlepszego przedstawienia podczas XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii "Talia" w Tarnowie.

Przypomniano, że po okresie pracy w Gnieźnie twórca do Bydgoszczy powrócił we wrześniu 2017 r., "obejmując stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy".

"W ciągu trzech lat z zespołem TPB i wieloma uznanymi twórczyniami i twórcami przygotował 17 premier oraz współtworzył trzy edycje Festiwalu Prapremier. W tym czasie wyreżyserował dwa spektakle - 'Kopciuszka' Joela Pommerata (2018) oraz 'Amadeusza' Petera Shaffera, którym pożegnał się z bydgoską publicznością w 2020 r." - napisano.

Wyjaśniono, że "za czasów jego dyrekcji TPB stał się koproducentem spektaklu 'My, Europa, Uczta narodów' w reż. Rolanda Auzet, który miał swoją premierę w 2019 r. na Festiwalu Teatralnym w Awinionie, jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń teatralnych na świecie". Dodano, że "w ramach działań międzynarodowych powstał także spektakl 'Wycinanki. List z morza' w reż. Yojiro Ichikawy, który został zaprezentowany w New National Theatre Tokyo".

"Jako dyrektor stworzył wytyczne i nadzorował powstawanie projektu przebudowy TPB, który obecnie jest realizowany" - podkreślono na Fb TPB.

Telewidzom mógł być znany z epizodycznych ról w serialach "Na Wspólnej", "Komisarz Alex", "Na sygnale" czy "Kryminalni". W 2022 r. wcielił się w rolę lekarza w filmie "Johnny" w reż. Daniela Jaroszka.