Niewiele wiadomo o fabule sequelu filmu "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" , który z kolei był kontynuacją, a zarazem rebootem popularnej serii "Pogromcy duchów" rozpoczętej filmem z 1984 roku. Film okazał się kasowym hitem, co sprawiło, że jego ciąg dalszy znalazł się na liście priorytetów studia Sony Pictures.



Stąd też szybka decyzja o rozpoczęciu prac nad kontynuacją filmu, w którym zaprezentowano nowe pokolenie tytułowych śmiałków. Tajemnica z przeszłości dziadka głównych bohaterów filmu wyreżyserowanego przez Jasona Reitmana stała się początkiem kolejnej walki z nadprzyrodzonymi istotami.



"Pogromcy duchów. Dziedzictwo 2": Co wiemy o filmie?

Ważną rolę w filmie "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" pełnili oryginalni pogromcy, czyli ekipa naukowców badających zjawiska paranormalne w Nowym Jorku lat 80. ubiegłego wieku. Ze scen po napisach filmu z 2021 roku wiadomo, że w drugiej części "Dziedzictwa" jej bohaterowie wrócą do Nowego Jorku. A konkretnie do słynnej remizy, w której swoją bazę mieli poprzedni pogromcy. I to właściwie wszystko, co wiadomo o fabule kontynuacji.

Nie poinformowano, w jakie role wcielą się Kumail Nanjiani , Patton Oswalt , James Acaster i Emily Alyn Lind, którzy dołączyli do obsady filmu. Wcześniej informowano, że w produkcji wystąpią Carrie Coon , Paul Rudd , Mckenna Grace oraz Finn Wolfhard . Spekuluje się, że przynajmniej niektórzy z nich wcielą się w role członków nowej ekipy Pogromców duchów.