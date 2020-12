Podsumowanie 2020 roku w polskich kinach

Za kilka dni rozpocznie się nowy rok, pora więc po raz ostatni spojrzeć wstecz, przez pryzmat kinowych premier minionych dwunastu miesięcy. Oto nasza lista najciekawszych, najlepszych i najważniejszych filmów, które w 2020 roku trafiły do dystrybucji w Polsce. Wybieramy pięć rodzimych i pięć zagranicznych produkcji.

"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", reż. Jan Holoubek

W fabularny film o sprawie Tomasza Komendy, na który porwał się debiutujący Jan Holoubek, wpisane było duże ryzyko. Sprawa ta jest wciąż bardzo świeża, niedawno żyła nią niemal cała Polska, kurz nie zdążył jeszcze opaść. Wielu z nas wciąż nie może pojąć, jakim cudem człowiek przeświadczony o swojej niewinności, mógł spędzić osiemnaście lat w więzieniu. A już tym bardziej nie mieści się w głowie, jak to piekło pokazać na ekranie.

Holoubkowi to się udało - w sposób autentyczny, wstrząsający, czasami aż trudny do zniesienia. Reżyser prezentuje w całej rozciągłości więzienne okropieństwa, bezwzględną przemoc i hierarchię grypsujących, niekończące się groźby pobicia, zgwałcenia i psychicznego upokorzenia, które czyhają w celi. W środku całego tego zgiełku stoi facet, który wylądował za kratami w wyniku systemowej niesprawiedliwości. Ale równocześnie "25 lat niewinności..." jest filmem o tym, jak po 18 latach więziennego koszmaru wygląda powrót do domu i próba rozpoczęcia życia od zera.

Od dawna nie oglądałem w kinie czegoś równie mocnego, gorzkiego i prawdziwie zaangażowanego. A przy tym tak bliskiego - w gruncie rzeczy ta straszliwa, niepojęta historia mogła przecież przydarzyć się każdemu.