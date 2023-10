Bohaterką filmu "Podkręć jak Beckham" jest nastoletnia Jess Bhamra (w tej roli Parminder Nagra) pochodząca z tradycyjnej hinduskiej rodziny. Główną ambicją jej rodziców, którzy przyjechali za poszukiwaniem lepszego życia z Indii do Anglii, jest wydanie córki za mąż za miłego rodaka. Dlatego wymagają od dziewczyny, żeby nauczyła się wszystkiego, co porządna indyjska żona powinna umieć. Ale ambicje Jess są zgoła inne. Dziewczyna kocha piłkę nożną, a jej idolem jest David Beckham. Żeby spełnić swoje marzenia o karierze sportowej, w tajemnicy przed rodzicami dołącza do dziewczęcej drużyny piłkarskiej, w której zaprzyjaźnia się z Juliette ( Keira Knightley ).

Reklama

"Podkręć jak Beckham": Reżyserka ma pomysł na sequel

Po ponad dwóch dekadach od premiery tej produkcji jej autorka ma plan nakręcenia ciągu dalszego. "Tak naprawdę to nigdy nie myślałam o nakręceniu kontynuacji 'Podkręć jak Beckham'. Uważałam, że nigdy nie byłabym w stanie odtworzyć tej samej magii pomiędzy grającymi w filmie Parminder i Keirą, Jonathanem Rysem Meyersem i Archie Panjabi. Jednak wraz z aktualnym sukcesem piłki nożnej czuję, że powoli zaczyna we mnie kiełkować pomysł na swego rodzaju sequel" - powiedziała Gurinder Chadha w rozmowie z "Metro".

Wideo "Podkręć jak Beckham": Trailer

Jak przypomina portal "Deadline", Chadha musiała pokonać sporo przeszkód, by zrealizować film "Podkręć jak Beckham", do którego scenariusz napisała wspólnie z Guljit Bindrą i Paulem Mayedą Bergesem. Producenci przekonywali, że nie uda jej się znaleźć Hinduski, która potrafiłaby podkręcić piłkę jak David Beckham. W odpowiedzi reżyserka miała odparować, że przecież Harrison Ford osobiście nie wyskakuje z helikopterów. Później w Cannes miała okazję opowiedzieć tę historię Fordowi. "Cóż, cieszę się, że pomogłem pani w karierze. A nawiasem mówiąc: wyskakuję, k..., z helikopterów!" - odparł gwiazdor

Gurinder Chadha pracuje obecnie nad dwoma projektami. Jednym z nich jest musical, jednak niewiele o nim wiadomo. Drugim projektem jest realizowany dla platformy streamingowej Netflix film animowany "Pashmina". Opowie on o Amerykance pochodzenia indyjskiego, która odkrywa na nowo swoje korzenie dzięki ręcznie tkanemu magicznemu szalowi, tytułowej paszminie.