We wtorek 9 lipca do mediów dotarła informacja, że Jerzy Stuhr nie żyje. Informacje na temat śmierci legendarnego artysty przekazał Onetowi jego syn - Maciej. Aktor, który przez pracował także jako reżyser i scenarzysta, przeszedł dwa zawały serca i w ostatnich latach walczył także z nowotworem krtani.

Z jego wybitnej filmografii wyróżnić można wiele niezapomnianych tytułów, które stały się kluczowe dla rozwoju polskiego kina: "Wodzirej" (1977), "Amator" (1979), "Seksmisja" (1984), "Kingsajz" (1987), "Kiler" (1997), "Szansa" (1980), "Persona non grata" (2005) czy "Kajman" (2006).

Jerzy Stuhr nie żyje. Aktor miał 77 lat

Jak przekazuje PAP, Jerzy Stuhr spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Z informacji Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie wynika, że pogrzeb artysty odbędzie się w przyszłą środę, 17 lipca.

Maciej Stuhr: Wystarczyło jedno słowo, by opisać to, co czuje

Maciej Stuhr opublikował post w mediach społecznościowych. Na Instagramie "młodego Stuhra" pojawił się krótki wpis. Czarno-białe zdjęcie, na którym on, jego syn i zmarły dziś ojciec stoją tyłem do aparatu. Choć widać ewidentną różnicę w wieku i wysokości - męscy przedstawiciele trzech pokoleń Stuhrów kroczą obok siebie, podobnie splatając za sobą dłonie.

Aktor skomentował odejście taty jednym, ale jakże wymownym słowem: "Wdzięczność". Chwilę po publikacji pod postem pojawiły się setki kondolencji i słów wsparcia dla całej rodziny.