Mena Suvari w ciągu zaledwie roku zagrała w trzech różnych filmach, które miały w tytule słowo "American". Sławę przyniósł jej ten pierwszy, ale uznanie, kolejny - nagrodzony pięcioma Oscarami "American Beauty" Sama Mendesa. Młodziutka aktorka wcieliła się w nim w Angelę Hayes, koleżankę córki głównego bohatera, Lestera Burnhama, z którą ten - przechodzący kryzys wieku średniego 42-latek - bezceremonialnie flirtuje. Występ u boku Kevina Spacey i Annette Bening przyniósł początkującej aktorce nominację do nagrody BAFTA.

Mena Suvari: Jak potoczyła się jej kariera?

Zanim jednak Suvari można było oglądać nago w płatkach róż - tak m.in. wyobrażał ją sobie główny bohater "American Beaty", wystąpiła w kultowej dziś komedii "American Pie" (2001). Chyba nikt nie spodziewał się, że produkcja o perypetiach licealistów, którzy chcą zdobywać świat, lecz najpierw muszą pokonać barierę... dziewictwa, stanie się takim hitem i doczeka licznych sequeli. Nie tylko dla Suvari, ale także m.in. Jasona Biggsa czy Alyson Hannigan komedia braci Weitzów stała się przepustką do sławy.

Trzeci film z wyrazem "American", w którym wystąpiła Mena Suvari w tamtym okresie, to "American Virgin", opatrzony w Polsce tytułem "Wirtualny seks" (2000). Trzeba przyznać, niezbyt udana produkcja. Podobnie zresztą jak "Frajer" (2001), komedia na planie której znów spotkała się ze znanym jej z "American Pie", Jasonem Biggsem. Przy okazji występu w filmie Amy Heckerling, aktorka zagrała również w promującym go teledysku grupy Wheatus "Teenage Dirtbag".

Zdjęcie Mena Suvari w "American Beauty" / Bridgeman Images – RDA / Agencja FORUM

Suvari starała się wykorzystać szum medialny, jaki wytworzył się wokoł jej osoby po występach w "American Pie" i "American Beaty", a także fakt, że w 2000 roku zajęła 2. miejsce w rankingu "100 najseksowniejszych kobiet świata" jednego z męskich magazynów. Dlatego na początku trzeciego tysiąclecia często mogliśmy ją oglądać na ekranach kin. Wystąpiła wówczas m.in. w kostiumowym obrazie "D'Artagnan" (2001), gdzie zagrała ukochaną tytułowego bohatera, w którego wcielał się Justin Chambers.

Później zagrała w kontynuacji "American Pie" oraz kolejnej komedii dla nastolatków. Wizerunek szkolnej piękności przełamała w filmie "Spun", w którym wcieliła się w nastolatkę uzależnioną od narkotyków. W 2004 roku zagrała w thrillerze "Trauma". Wcieliła się w nim w uroczą sąsiadkę głównego bohatera (Colin Firth), który stracił żonę w wypadku samochodowym i stara się dojść do siebie po tej tragedii. Miała także szansę stanąć przed kamerą u boku... Joanny Krupy. Wspólnie wystąpiły w filmie Scotta Caana "Psi kłopot".

Chociaż w pierwszej dekadzie XXI wieku niemal nie schodziła z ekranów, nie były to jednak występy godne nagród. Z czasem piękna aktora zaczęła grać coraz mniej znaczących ról, pojawiała się głównie w kinie klasy B lub na drugim, trzecim planie. W ostatnich latach można ją było zobaczyć głównie w thrillerach oraz horrorach: "The Murder of Nicole Brown Simpson", gdzie wcieliła się w tytułową rolę, a także "Co kryje się pod powierzchnią", "Don't Tell a Soul", "Paradise Cove", "The Accursed", "Hunt Club" czy "Dark Obsession". Na premierę czeka z kolei film "The Wrecker", a niedawno Mena dołączyla do obsady produkcji "Vampires of the Velvet Lounge".

Mena Suvari: Latami przeżywała koszmar

Po premierze "American Beauty" wydawało się, że młoda aktorka jest skazana na sukces. Niestety, na jej życiu silnie odcisnęły się przykre doświadczenia z przeszłości. Opisała je w wydanej w 2021 roku autobiografii "The Great Peace". Aktorka wyjawiła, że przez lata była uzależniona od narkotyków, przez osiem lat była ofiarą przemocy fizycznej i seksualnej. Początkiem traumatycznych przeżyć było wydarzenie sprzed dokładnie 30 lat. 12-letnia wówczas Suvari została zgwałcona przez swojego 16-letniego chłopaka. Niedługo później zaczęła pracować jako modelka, potem dostawała też pierwsze role aktorskie.

Zdjęcie Mena Suvari / AUG/face to face / East News

Rozwijająca się coraz bardziej kariera wymagała zatrudnienia profesjonalnego menadżera. Suvari miała jednak pecha - jej agent dopuszczał się wobec niej molestowania. W swojej książce aktorka wyznała, że wtedy, mając zaledwie 16 lat, była bliska samobójstwa. Ukojenie znalazła w narkotykach, co skończyło się wieloletnim uzależnieniem. "Czułam się martwa w środku" - wspomina tamten okres Suvari.

Aktorka dodaje też, że tej pustki nie wypełniła nawet praca nad filmem "American Beauty", choć atmosfera na planie, gdzie traktowano ją z uprzejmością i szacunkiem była miłą ucieczką od ponurej rzeczywistości jej prywatnego życia. Gdy dostała rolę Angeli, miała zaledwie 19 lat. "Przez cały czas, gdy pracowałam nad 'American Beauty', ocierałam się o pustkę. Na planie pracowałam nad udoskonaleniem swojej roli, a w domu spełniałam żądania mojego chłopaka Tylera. Tu i tu udawałam, że wszystko jest w porządku. Ale nie było" - opisywała. Takich toksycznych związków aktorka miała w życiu wiele. Wszystkie kończyły się katastrofą.

Suvari przyznaje, że nigdy nie marzyła o karierze aktorskiej. Chciała zostać lekarką albo archeologię, ale imprezowy styl życia, jaki prowadziła w czasach liceum, pogrążył te marzenia. Dziś gwiazda tego żałuje, bo - jak twierdzi - miała zadatki na dobrego naukowca. Była cudownym dzieckiem, szybko nauczyła się czytać, w nauce znacznie wyprzedzała swoich rówieśników. Ale była też piękna, co jak wspomina, w szkole było raczej przeszkodą, bo nie zjednywało jej przyjaciół. Uroda otworzyła przed Suvari drzwi do kariery. Po tym, jak wypatrzyli ją przedstawiciele jednej z agencji modelek, szybko zaczęła występować w reklamach.



Aby jej kariera mogła nabrać rozpędu rodzina zdecydowała się na przeprowadzkę do Los Angeles i posłanie jej do prywatnej szkoły. Jak się okazało, ta decyzja zniszczyła jej życie. Dziś Suvari nie umie powiedzieć, co popchnęło ją w samodestrukcję - nadmierna presja, niepewność, osamotnienie, rozwód rodziców, czy choroba taty. Tamten czas wspomina mgliście, bo smutki chętnie topiła w alkoholu i narkotykach.



Mena Suvari: Miłość uratowała ją przed samozniszczeniem?

Zdjęcie Mena Suvari / Invision / East News

"Doszłam do wniosku, że nikt nie wyrządził mi większej szkody niż ja sama i ta świadomość była miażdżąca" - dodała w swojej książce aktorka. Aktorka wyjaśniła również, dlaczego po tylu latach zdecydowała się opisać swoje bolesne przeżycia. "Prawie całe życie trwałam w poczuciu wstydu, obrzydzenia, zaprzeczenia temu, co mi się przydarzyło, na co pozwoliłam i czego byłam częścią. Aż pewnego dnia przestałam. Przestałam uciekać i spojrzałam na siebie. Spojrzałam na ból i zobaczyłam, że jestem gotowa zostawić to wszystko za sobą" - wyznała.

Proces samozniszczenia Menie Suvani udało się zatrzymać dopiero w 2016 roku, gdy została obsadzona w filmie telewizyjnym "Będę w domu na święta". Na planie w Toronto poznała Mike'a Hope'a, skromnego mistrza rekwizytów i scenografa. Dwa lata później para wzięła cichy ślub. "Byli ze mną moi najbliżsi przyjaciele. To było bardzo znaczące. Po tych wszystkich latach, wzlotach i upadkach, to bardzo miłe po prostu się ustatkować, szczególnie w tym momencie mojego życia" - mówiła potem aktorka w rozmowie z portalem "Us Weekly".