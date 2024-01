Po raz kolejny pracowali razem. Znów szykuje się arcydzieło?

"Bękart" to porywający dramat o podboju duńskich wrzosowisk. To film o niepoddającej się człowiekowi naturze, wielkich marzeniach i jeszcze większym poświęceniu. O zemście, dyscyplinie, miłości i stracie. To historia o dumnym i niepoddającym się przeciwnościom mężczyźnie oraz o kobiecie, która zostaje jego sprzymierzeńcem w walce ze złem, śmiercią i potępieniem.



"Bękart": Mads Mikkelsen u Nikolaja Arcela

Film jest adaptacją duńskiego bestsellera z 2020 roku pt. "The Captain And Ann Barbara" (polskie wydanie w przygotowaniu). Jest kolejną współpraca wybitnego duńskiego aktora Madsa Mikkelsena z reżyserem "Kochanka królowej" Nikolajem Arcelem . Autorami scenariusza "Bękarta" są Arcel i Anders Thomas Jensen ("Jeźdźcy sprawiedliwości").

"Moja współpraca z Nikolajem Arcelem w czasie realizacji 'Kochanka królowej' była cudowna, więc jestem bardzo podekscytowany, że mogłem ponownie z nim pracować" - oświadczył Mikkelsen. - "Miał sprecyzowaną wizję tego filmu, a Anders Thomas napisał świetny scenariusz, którego brutalność i delikatność głęboko mnie poruszyła od pierwszych chwili".



Zdjęcie Plakat filmu "Bękart" / materiały prasowe

"'Bękart' jest zapierającym dech w piersiach epickim widowiskiem, w którym obecny jest mrok, humor, niemoc, krew, pot i szaleństwo" - dodał Arcel.



"Bękart" zdobył pod koniec 2023 roku trzy Europejskie Nagrody Filmowe. Najlepszym aktorem roku uznano Madsa Mikkelsena. Ponadto doceniono również zdjęcia i kostiumy w filmie. Produkcja brała również udział w festiwalu w Wenecji, gdzie zdobyła Nagrodę Katolickiej Organizacji Kinematografii i Sztuki Audiowizualne, a dziennikarze i krytycy chwalili film Arcela.