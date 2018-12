"Plagi Breslau": Pochwały za granicą! Elementy wręcz "genialne"

"Plagi Breslau", najnowszy thriller Patryka Vegi, nie trafią do polskich kin. Film będą mogli obejrzeć jedynie użytkownicy serwisu Showmax. Natomiast w Wielkiej Brytanii produkcja trafiła do dystrybucji kinowej już 29 listopada. Pojawiły się zatem pierwsze opinie. I są one pozytywne.

Małgorzata Kożuchowska w filmie "Plagi Breslau", fot. Marcin Goleń / Showmax /materiały prasowe

Mike McCahill w swej recenzji dla angielskiego "Guardiana" stwierdził, że reżyserowi zdarzają się potknięcia, co pół godziny musi zaserwować jakąś przewrotkę fabularną, a sam film jest czystą pulpą. "Ale Vega wie, jak ją sprzedać" - dodaje po chwili. Przyznaje także, że w wykreowanym przez polskiego twórcę świecie - w pierwszej chwili odpychającym - znajdują się elementy wręcz "genialne".

Trwają zdjęcia do filmu kryminalnego "Plagi Breslau". Swą najnowszą produkcję, dla użytkowników Showmax, Patryk Vega realizuje we Wrocławiu. Na planie filmu "Plagi Breslau", fot. Marcin Goleń / Showmax

W pozostałych częściach recenzji McCahill zwraca uwagę na rzeczy, do których fani filmów Vegi raczej zdążyli się już przyzwyczaić: gęstą atmosferę, brutalny świat i dosadną przemoc.

Pozytywne opinie pojawiają się także wśród polskich odbiorców. Jest to miła odmiana, ponieważ filmy Vegi spotykały się zwykle z chłodnym odbiorem polskiej krytyki.

Ci, którzy już widzieli "Plagi Breslau", zwracają uwagę na skupienie się na jednym wątku zamiast prowadzeniu kilku jednocześnie. Zgodnie przyznają także, że nowy film Vegi jest o wiele mniej groteskowy od jego poprzednich dzieł.

O wyjątkowości "Plag Breslau" mówił także sam reżyser.

"Powiem tyle, że po napisaniu tego scenariusza zadałem sobie pytanie: "Jak ja to teraz nakręcę?". Bo rzeczywiście jest tu cała masa scen, zrobionych z dużym rozmachem." - przyznał.

Chwile wcześniej określił "Plagi Breslau" jako najbardziej sensacyjny film w swojej twórczości, a samą produkcję streścił krótko: "110 minut czystej adrenaliny".



"Plagi Breslau" skupiają się na losach policjantki Heleny Ruś (Małgorzata Kożuchowska). Jej celem będzie znalezienie seryjnego zabójcy, który codziennie o 18.00 dokonuje na terenie Wrocławia brutalnego zabójstwa.

W obsadzie między innymi Daria Widawska, Andrzej Grabowski i Tomasz Oświeciński. Film będzie miał swoją premierę w serwisie Showmax 14 grudnia 2018 roku.