Pisarz Ari Behn popełnił samobójstwo

Norweski pisarz Ari Behn, były mąż księżniczki Marty Ludwiki, popełnił samobójstwo. Mężczyzna, który w 2017 trafił na czołówki gazet z powodu afery Kevina Spaceya, miał 47 lat.

Ari Behn w 2016 roku z ówczesną żoną, księżniczką Marią Ludwiką /Julian Parker/UK Press /Getty Images

Ari Behn targnął się na swoje życie 25 grudnia - poinformował rzecznik rodziny, Geir Håkonsund.

Pisarz poślubił norweską księżniczkę Martę Ludwikę w 2002 roku, 14 lat później para ogłosiła separację. Rozwód został sfinalizowany w 2017 roku.



Podczas rozmowy z norweską stacją radiową P4 w grudniu 2017 Behn ujawnił incydent, do którego doszło podczas prowadzonego przez Kevina Spaceya Koncertu Noblowskiego.

"Mam taką małą #MeToo historię o Kevinie Spaceym. Ucięliśmy sobie miłą pogawędkę o teatrze (...). siedząc obok siebie. Po pięciu minutach powiedział: "Chodźmy na papierosa', po czym chwycił mnie pod stołem za jaja" - ujawnił Behn.

Historia Behna miała anegdotyczny charakter, mężczyzna nigdy oficjalnie nie oskarżył gwiazdora o molestowanie seksualne.

Zdjęcie Ari Behn i księżniczka Maria Ludwika w 2002 roku, dwa dni przed ślubem / Michel Porro / Getty Images

Król Norwegii Harald V wspólnie z królową Sonją opublikowali w środę oświadczenie, w którym nazwali Behna "ważną częścią naszej rodziny". ""Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy go poznać. Ubolewamy, że nasze wnuki straciły ukochanego ojca - współczujemy także rodzicom i rodzeństwu, które straciło ukochanego syna i brata" - brzmi treść oświadczenia.



Ari Behn i księżniczka Marta Ludwika mają trójkę dzieci.

Przypomnijmy, że Behn jest trzecią osobą powiązaną z aferą Kevina Spaceya, która zmarła w tym roku.

59-letnia Linda Culkin, która oskarżała aktora o molestowanie, zginęła w lutym wskutek potrącenia jej przez samochód, z kolei anonimowy masażysta gwiazdora zmarł nagle w październiku, zanim jego sprawa trafiła na wokandę.



"Oskarżenia o napaść seksualną nie mogą zostać udowodnione bez udziału świadka. Sprawa została więc umorzona" - poinformował wówczas rzecznik prokuratury w Los Angeles, gdzie miała toczyć się sprawa o molestowanie seksualne przez Spaceya.

Wobec Kevina Spaceya wysunięto już ponad 30 zarzutów dotyczących napaści seksualnej i napastowania.



Kariera aktora załamała się pod koniec 2017 roku, gdy aktor Anthony Rapp przyznał, że jako czternastolatek został zaproszony przez przyszłą gwiazdę "Podejrzanych" do jego mieszkania. Tam odtwórca roli Franka Underwooda miał podać mu alkohol i skłaniać do czynności seksualnych.



Spacey próbował ugasić pożar i przeprosił za swoje zachowanie oraz wyznał, że jest homoseksualista. Jego oświadczenie spotkało się z ogólną krytyką środowiska filmowego i dziennikarzy. Szybko pojawiły się kolejne oskarżenia o molestowanie oraz nieobyczajne zachowanie względem członków ekip filmowych, z którymi pracował.

Zdjęcie Kevin Spacey / Ernesto Ruscio / Getty Images



W rezultacie aktor został usunięty z obsady serialu "House of Cards". Wycięto go także z filmu "Wszystkie pieniądze świata". W zaledwie półtora miesiąca przed premierą jego rolę przejął Christopher Plummer, który otrzymał później nominację do Oscara. Od tego czasu Spacey nie zagrał w żadnym filmie lub serialu.