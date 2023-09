Twórcy pięciu filmów z serii "Piraci z Karaibów" wielokrotnie udowodnili, że lubią zaskakiwać widzów i nie brakuje im pomysłów na szalone perypetie kapitana Jacka Sparrowa i jego kompanów. Wiele wskazuje na to, że przygotowywana właśnie szósta część też będzie pełna niewiarygodnych zwrotów akcji. Tak wynika z wypowiedzi współautora scenariusza tego filmu, Craiga Mazina . Jak wyznał, nie wierzył, że jego pomysł na ten film zostanie zaakceptowany przez szefów Disneya.

Reklama

Craig Mazin: Szósta część "Piratów z Karaibów" będzie dziwna

"Rzuciliśmy im pomysł i byliśmy przekonani, że nie ma szans na to, że go kupią, bo był zbyt dziwny. A oni go kupili! Potem Elliott napisał wspaniały scenariusz, ale w międzyczasie wydarzył się strajk i wszyscy czekamy, jak się rozwinie" - powiedział twórca w rozmowie z "Los Angeles Times". Nie ujawnił jednak szczegółów swojego "dziwnego" scenariusza.

Wspomniany strajk wstrzymał nie tylko prace Mazina nad szóstą odsłoną "Piratów z Karaibów". Przede wszystkim opóźnił też powstanie drugiego sezonu hitowego serialu "The Last of Us" opartego na grze wideo pod tym samym tytułem. Przed rozpoczęciem strajku scenarzystów Mazin zgłosił do związku WGA scenariusz pierwszego odcinka. Kolejne, jak wyznał w rozmowie z "Los Angeles Times", "są napisane w jego głowie". Choć protest pokrzyżował mu plany, Mazin uważa, że strajkujący mają rację.

Zdjęcie Craig Mazin / Jon Kopaloff / Getty Images

Craig Mazin: Strajk w Hollywood nie dla mnie

"Moja kariera i pozycja ekonomiczna sprawiają, że nie jest to strajk dla mnie. (...) Ten strajk jest dla szeregowych członków związku, którzy stanowią 95 proc. wszystkich członków i nie są w stanie przetrwać na obecnym rynku. Mam nadzieję, że zrzeszająca największe serwisy streamingowe i studia filmowe organizacja AMPTP wkrótce to zakończy. Scenarzyści i aktorzy raczej nie boją się ich decyzji, bo wiedzą, że to oni mają rację. AMPTP też to wie, ale trudno im to zaakceptować. Ale zaakceptują i strajk się skończy. Musimy tylko poczekać, aż otrząsną się ze swojego szaleństwa" - przekonuje Mazin.

Realizacja szóstej części "Piratów z Karaibów" została ogłoszona w 2020 roku. Wtedy podano też informację na temat rebootu z Margot Robbie w roli głównej. W listopadzie ubiegłego roku aktorka poinformowała jednak, że studio Disneya wycofało się z tego projektu.