Piotr Woźniak-Starak: Wzruszające pożegnania

W czwartek, 22 sierpnia, odnaleziono ciało poszukiwanego od kilku dni Piotra Woźniaka-Staraka. Do informacji o śmierci znanego producenta odniesiono się się m.in. w mediach społecznościowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i festiwalu Off Camera, a także założonej przez niego filmy Watchout Studio. Żegnają go również ludzie mediów, m.in. Borys Szyc, Joanna Przetakiewicz, Dorota Gardias.

"Identyfikacja potwierdziła, że znaleziono w jeziorze Kisajno ciało mężczyzny, który 18 sierpnia uczestniczył w wypadku, co do którego prokuratura rejonowa w Giżycku prowadzi śledztwo" - podała w czwartek, 22 sierpnia, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie poinformowała, że w związku z tym, że tożsamość mężczyzny - którego ciało wyłowiono w czwartek z jez. Kisajno - została potwierdzona, działania poszukiwawcze zostały zakończone.



Poszukiwania producenta filmowego, który zaginął pływając po mazurskim jeziorze Kisajno, trwały od niedzieli. Warmińsko-mazurska policja poinformowała, że w czwartek rano grupa płetwonurków, biorąca udział w poszukiwaniach na jeziorze Kisajno, zlokalizowała i wyłowiła ciało prawdopodobnie zaginionego i poszukiwanego od niedzieli mężczyzny.

Piotr Woźniak-Starak był znanym producentem filmowym i mężem Agnieszki Woźniak-Starak, dziennikarki, prezenterki, gwiazdy TVN.

W mediach społecznościowych pojawiły się wzruszające pożegnania Piotra Woźniaka-Staraka.

Zarząd i zespół Watchout Studio ujawnił przy okazji w swym wpisie, że Piotr Woźniak-Starak przygotowywał się do swego... debiutu reżyserskiego.

"18 sierpnia 2019 roku w tragicznym wypadku zginął Piotr Woźniak-Starak, producent filmowy, założyciel Watchout Studio, prawdziwy przyjaciel, mąż Agnieszki Woźniak-Starak. Był ciepłym, niezwykłym człowiekiem, o otwartym sercu, a jednocześnie zawodowym filmowcem, który potrafił realizować swoje wizje artystyczne, porywając za sobą miliony widzów. Stworzył własny, autorski model realizacji filmowej, pozwalający na precyzyjne osiąganie celów oraz unikatową współpracę całego zespołu. Pozostawił trwały ślad w historii polskiej i światowej kinematografii, jako producent m.in. wielokrotnie nagradzanych filmów "Bogowie" i "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", które cieszyły się w Polsce większym zainteresowaniem niż hollywoodzkie produkcje, a jednocześnie pozwoliły na zwrot dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jak mówił Piotr: Historia Religi to po trosze historia, z którą się identyfikuję...: warto w życiu walczyć i stawiać na swoim. Można robić niezwykłe rzeczy w trudnych i nie zawsze sprzyjających warunkach... Nagrodą są łzy na widowni i oczywiście Złote Lwy na Festiwalu w Gdyni - największa niespodzianka mojego życia"

"Wkrótce wejdzie na ekrany film "Ukryta Gra" - realizacja wizji Piotra o międzynarodowej produkcji ze światową obsadą. Przygotowywał się do realizacji swoich artystycznych ambicji - wkrótce miał wystąpić po drugiej stronie kamery jako reżyser, w kolejnej produkcji Watchout Studio. Pozostanie w pamięci wszystkich jako prawdziwy filmowiec, nietuzinkowy człowiek o niezwykłej, wrażliwej, artystycznej osobowości - troskliwy, oddany twórca, przyjaciel i mąż. Jesteśmy dumni, że mogliśmy z Piotrem pracować.

Zarząd i zespół Watchout Studio".