Nie żyje Piotr Woźniak-Starak. Jego ciało odnaleziono w czwartek, 22 sierpnia, w jeziorze Kisajno. Był producentem filmowym i reklamowym. Jego największym sukcesem byli "Bogowie" Łukasza Palkowskiego. Wyprodukował także m.in. "Sztukę kochania" w reżyserii Marii Sadowskiej oraz czekającą na premierę "Ukrytą grę" Łukasza Kośmickiego. Był mężem Agnieszki Woźniak-Starak, popularnej dziennikarki i prezenterki, gwiazdy stacji TVN.

Piotr Woźniak-Starak na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2014 roku /Jacek Domiński/ Reporter / East News

"Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione" - poinformował w czwartek, 22 sierpnia, rano na Twitterze wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński.



Reklama

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP, ciało na dnie jeziora Kisajno odnalazła w czwartek ok. godz. 5:00 rano Grupa Specjalna Płetwonurków RP, która specjalizuje się w lokalizacji osób zaginionych i ofiar utonięć.

Piotr Woźniak-Starak nie żyje 1 / 6 Rodzina Piotra Woźniaka-Staraka należy do grona najbogatszych Polaków. Był synem z pierwszego małżeństwa Anny Woźniak. Jego ojczym, Jerzy Starak zarządza między innymi największą polską firmą farmaceutyczną, Polpharmą, ma też udziały w Polfie i Herbapolu. Majątek Jerzego Staraka szacowany jest na około 5,9 mld zł. Dodatkowo Anna Woźniak-Starak jest właścicielką firmy Belvedere Łazienki Królewskie z restauracją Belvedere. Źródło: Reporter Autor: Jacek Domiński udostępnij

Kilkanaście minut temu firma producencka Watchout Studio, której założycielem był Piotr Woźniak-Starak, potwierdziła śmierć milionera. Na oficjalnym profilu na Facebooku pojawiło się oświadczenie, w którym można m.in. przeczytać, że "w tragicznym wypadku zginął Piotr Woźniak-Starak, producent filmowy, założyciel Watchout Studio, prawdziwy przyjaciel, mąż Agnieszki Woźniak-Starak. Był ciepłym, niezwykłym człowiekiem, o otwartym sercu, a jednocześnie zawodowym filmowcem, który potrafił realizować swoje wizje artystyczne, porywając za sobą miliony widzów".

Do informacji o śmierci producenta odniesiono się także w mediach społecznościowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni: "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka, producenta filmowego, założyciela Domu Produkcyjnego Watchout Studio. Składamy najszczersze wyrazy współczucia Żonie, Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom".

Z kolei na stronie festiwalu Off Camera napisano o nim: "Trudno żegnać na zawsze kogoś, kto powinien być z nami. O Piotrze mówiliśmy krótko - Przyjaciel. Jego nazwisko pojawiało się w napisach końcowych kolejnych filmów, które pokazywał na naszym festiwalu. Będzie nam brakowało Jego energii i pasji - do kina i życia. Jest i będzie... na zawsze w naszej pamięci".

Według policji, z soboty na niedzielę (17/18 sierpnia) przed godz. 4:00 nad ranem odebrano zgłoszenie, że po jeziorze pływa motorówka. Funkcjonariusze i ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnaleźli na miejscu dryfującą łódź motorową, na pokładzie której nikogo nie było. Silnik nie pracował, być może skończyło się paliwo.



W ocenie policjantów, rzeczy pozostawione na motorówce wskazywały, że mogły nią płynąć dwie osoby. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania, w trakcie których znaleziono na brzegu jeziora jedną z tych osób.

Z relacji odnalezionej 27-latki wynikało, że płynęła motorówką z 39-letnim mężczyzną i podczas wykonywania manewru skrętu obydwoje wypadli z niej do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu. Relacjonowała, że przepłynęła ok. stu metrów.

Dopiero w poniedziałek, 19 sierpnia, rano prokuratura potwierdziła, że poszukiwany mężczyzna to producent filmowy Piotr Woźniak-Starak. Poszukiwania zaginionego trwały do 22 sierpnia.

Piotr Woźniak-Starak miał 39 lat i był znanym producentem filmowym. Kierował firmą producencką Watchout Studio. Najbardziej znanymi filmami, przy których pracował jako producent, to "Bogowie" (2014) Łukasza Palkowskiego o profesorze Zbigniewie Relidze oraz "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" (2017) Marii Sadowskiej. Jego firma produkuje również reklamy.

Jako producent zadebiutował filmem Barbary Białowąs "Big Love" (2012). Na premierę czeka jego najnowsza produkcja "Ukryta gra" (2019) w reżyserii Łukasza Kośmickiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Big Love" [trailer]

Pracę na planie filmowym zaczął w wieku 25 lat jako asystent kierownika produkcji w filmie "Strajk" (2006). Był już wówczas absolwentem Parsons School of Design w Nowym Jorku. Potem awansował na asystenta reżysera Macieja Dejczera przy serialu "Oficerowie" (2006) i Andrzeja Wajdy przy filmie "Katyń" (2007). W końcu założył firmę producencką.

"Bogowie" to był dopiero drugi film w jego karierze. Tytuł odniósł tak duży sukces, że Piotr Woźniak-Starak postanowił oddać Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej dotację, którą dostał na jego nakręcenie.