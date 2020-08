Piotr Woźniak-Starak: Mija rok od śmierci producenta

We wtorek, 18 sierpnia, mija rok od tragicznej śmierci producenta filmowego Piotra-Woźniaka-Staraka.

Do wypadku na jeziorze Kisajno z udziałem producenta filmowego doszło 18 sierpnia 2019. Piotr Woźniak-Starak pływał motorówką z 27-letnią kobietą. Podczas manewru skrętu oboje wpadli do wody. Kobieta zdołała dopłynąć sama do brzegu



Przez 5 dni powierzchnię, dno i brzegi jeziora przeszukiwali m.in. policyjni wodniacy, straż pożarna, ratownicy MOPR i WOPR z Gdyni - wyposażeni w specjalistyczny sprzęt, w tym sonary i robota do prac pod wodą.

22 sierpnia płetwonurkowie wydobyli ciało Woźniaka-Staraka, które zostało tego samego dnia zidentyfikowane.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie, która badała okoliczności zdarzenia podała, że przyczyną śmierci producenta była "ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, będąca następstwem masywnego urazu czaszkowo-mózgowego, w wyniku działania narzędzia ostrokrawędzistego. Rozmieszczenie i cechy morfologiczne ran wskazują, że najprawdopodobniej powstały one w wyniku zadziałania śruby napędowej łodzi motorowej".

Prokuratura ujawniła też, że badania chemiczne krwi zmarłego wykazały obecność 1,7 promila alkoholu etylowego, zaś badania chemiczne moczu wykazały 2,4 promila alkoholu etylowego.

Decyzją rodziny Piotr Woźniak-Starak został pochowany w rodzinnej posiadłości w Fuledzie. Gdy rodzina ujawniła zamiar pochówku na prywatnej posesji, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował, że rodzina nie dostała na to zezwolenia.

Sąd rejonowy w Giżycku do dzisiaj nie wydał jeszcze wyroku w sprawie nielegalnego pochówku.



W ostatnim czasie w mediach pojawiły się zdjęcia grobu Piotra Woźniaka-Staraka z warszawskich Powązek. Rzecznik prasowy sądu okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski powiedział PAP, że grób w stolicy ma charakter symboliczny. "Nie pojawiły się informacje o tym, by szczątki miały zostać przeniesione z Mazur do innego grobu" - przyznał.

Starakowie należą do najbogatszych Polaków. Piotr Woźniak-Starak był synem z pierwszego małżeństwa Anny Woźniak. Jerzy Starak zarządza między innymi największą polską firmą farmaceutyczną, Polpharmą, ma też udziały w Polfie i Herbapolu. Majątek Jerzego Staraka szacowany jest na około 5,9 mld zł.

Dodatkowo Anna Woźniak-Starak jest właścicielką firmy Belvedere Łazienki Królewskie z restauracją Belvedere.

Piotr Woźniak-Starak był mężem Agnieszki Woźniak-Starak, popularnej dziennikarki i prezenterki, gwiazdy stacji TVN.

Ich ślub odbył się 27 sierpnia 2016 roku w Wenecji. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w weneckim pałacu Ca'Vendramin Calergi przy słynnym Canal Grande. Przyjęcie wesele obywało się w Pisani Moretta.