Piotr Trojan jako nietypowy kulturysta

Piotr Trojan, odtwórca tytułowej roli w filmie Jana Holoubka "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", postanowił sprawdzić się nie tylko w roli aktora, ale również reżysera i scenarzysty. W Warszawie realizowane są właśnie zdjęcia do jego autorskiego filmu krótkometrażowego "Synthol", który powstaje w Studiu Munka, działającym przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

Piotr Trojan - reżyser, scenarzysta i odtwórca głównej roli w filmie "Synthol" / Jacek Kurnikowski / AKPA

To opowieść o 33-letnim Eryku, który chce zostać kulturystą. Chłopak nagrywa video-bloga ze swoich przygotowań do startu w debiutach kulturystycznych, w czym pomaga mu nadopiekuńcza matka Teresa, w postać której wciela się Iwona Bielska. Syna i matkę łączy silna więź. Jak zapewniają producenci, "Synthol" to pełna humoru opowieść o wchodzeniu w dorosłość, o próbie odcięcia pępowiny po 30. Historia budowana jest na kontrastach: starości i młodości, świata online ze światem realnym, dokumentu i fikcji.

Z kulturystyką związany jest tytuł filmu. "Synthol" bowiem to nazwa sterydu, którego używają kulturyści, aby w krótkim czasie powiększyć swoje mięśnie.



"W tej chwili pracuję nad swoim debiutem filmowym, który reżyseruję i w którym gram. Film powstaje w Studiu Munka. Scenariusz napisałem, gdy studiowałem w Szkole Wajdy. Tym razem zagram chłopaka, który startuje w zawodach kulturystycznych. Moją matkę gra Iwona Bielska. Przygotowując się do filmu, przyglądałem się różnym zawodom kulturystycznym i muszę przyznać, że to totalne przeżycie. Przeraża mnie, że będę musiał z tymi wszystkimi facetami się mierzyć, a Iwona Bielska będzie mnie malowała bronzerem" - przyznał z uśmiechem Piotr Trojan.



Historia dzieje się w małym miasteczku. Pasujące do tej opowieści lokalizacje ekipa filmowa znalazła m.in. na warszawskim Grochowie i Saskiej Kępie. Zdjęcia realizowane były m.in. w Barze Alpejskim przy Międzynarodowej i siłowni na Podskarbińskiej.



Oprócz Piotra Trojana i Iwony Bielskiej w filmie grają również: Ewa Dałkowska, Karolina Planik, Karolina Kostoń. "Synthol" powstaje w ramach projektu "30 minut" Studia Munka. Producentem wykonawczym i koproducentem jest Balapolis, film powstaje przy wsparciu telewizji TVN i PISF.