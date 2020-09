Piotr Trojan: Gwiazda filmu o Komendzie zagra kulturystę

Tuż po premierze „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” grający tytułowego bohatera Piotr Trojan wejdzie na plan nowego projektu „Synthol”. Tym razem wcieli się w samozwańczego kulturystę i weźmie udział w prawdziwym konkursie kulturystycznym.

Piotr Trojan / Mieszko Piętka / AKPA

Piotr Trojan do tej pory realizował się głównie jako aktor, ale ma też aspiracje reżyserskie. Skończył nawet studia w tym zakresie w Szkole Wajdy. 28 września rozpoczną się zdjęcia do filmu "Synthol", w który zaangażowany jest jako reżyser, scenarzysta i odtwórca głównej roli.



"Film opowiada o chłopaku, który chce być kulturystą. Eryk cały czas nagrywa wideobloga i żyje w trochę odrealnionym świecie. Myśli, że jest kimś zupełnie innym niż jest w rzeczywistości" - Trojan mówi PAP Life. "Ostatni dzień zdjęć kręcimy na prawdziwych zawodach kulturystycznych w Siedlcach. Wejdę na scenę z innymi kulturystami. To trochę szalone, ale kluczowe dla tego projektu" - zdradza ciekawostkę.



Reklama

Skąd wziął się osobliwie brzmiący tytuł filmu "Synthol"? "Tak samo nazywa się steryd, w formie oleistej cieczy, który sprawia, że już na drugi dzień możesz mieć wielkie mięśnie. Ale przy okazji wyglądasz jak potwór" - wyjaśnia aktor.



W pracy nad tym projektem Trojana wspiera operatorka Beata Rakoczy. Co ciekawe, w nadopiekuńczą matkę Eryka wcieli się Iwona Bielska. Do zajęcia się tematem kulturystyki Trojana zainspirował jego młodszy brat Andrzej, który jest entuzjastą ćwiczeń na siłowni. Dotację na realizację tej czarnej komedii dostał ze Studia Munka.



"Obecnie dopinamy lokacje. Rzecz dzieje się w małym mieście, a my kręcimy w Warszawie. To sprawia nam pewne trudności, ponieważ musimy znaleźć takie przystanki, mieszkania, siłownie, które będą pasowały do świata, o którym opowiadamy w filmie" - relacjonuje Trojan.